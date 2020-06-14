【港區國安法】李家超：執法層面可參考澳門設國安委　設立國安機構決定應由中央決定

▲ 李家超表示，國安法在執法層面上可借鏡澳門，設立國家安全委員會。（資料田圖片）

港區國安法即將立法，保安局局長李家超表示，警方正研究設專責隊伍，以便港區國安法實施後執法，又指執法上可借鏡澳門，設立國家安全委員會，直接向行政長官匯報。

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李家超出席一個電視節目表示，警隊正研究設置專責隊伍，準備在港區國安法實施後執法。相關成員需要有很強的分析能力和洞悉力，要通過品格審查，包括對香港的忠誠度，亦要遵守保密原則，對國家安全的理念和看法符合當局要求。

他又指，執法層面上可以參考澳門設國家安全委員會，直接向行政長官匯報；對於中央是否應該在香港設立國安機構，他指應該由中央按需要決定，亦會尊重國家的決定。

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李家超又認為，內地於收集情報及網絡都較本港優勝，在國家安全方面，香港始終不及內地機構的多年經驗，日後需向內地索取相關國安意見，彌補本港不足。

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責任編輯：陳子謙