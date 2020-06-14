青衣焚化爐工作台倒塌10人傷　其中2人危殆

▲ 位於青衣的環保署化學廢物處理中心，一個正維修焚化爐的工作台倒塌，致10人受傷。（曾秋文攝）

位於青衣的環保署化學廢物處理中心，今早（14日）9時許發生工業意外，一個正維修焚化爐的工作台倒塌，致10人受傷，其中4人被困焚化爐內。消防到場後用超過1小時救出全部4人，其餘傷者可自行離開，他們分別頭部、背部及下肢等位置受傷，送往3間醫院治理，其中2人情況危殆。

消防處今早（14日）9時15分接報，青衣青衣路51號環保署香港化學廢物處理中心內，一個正維修中高25米、直徑4米的焚化爐內的金屬工作台倒塌，有人被困。消防處派出15輛消防車、18輛救護車，共99名消防及救護人員，包括坍塌搜救專隊，到場救援。

▲ 消防出動坍塌搜救專隊，到場救援。

5分鐘後消防員到達現場，發現有10名傷者，其中6人已自行逃出，另外4人被困在焚化爐內離地約5至7米高的位置，由於現場有大量瓦礫，有進一步倒塌危機，增加搜救困難，消防用了35分鐘救出第一人，65分鐘救出全部4人。

▲ 消防處表示，涉事焚化爐正進行維修，要相關部門調查出事原因。（曾秋文攝）

消防處表示，焚化爐正進行維修，內部物料要清拆及更換，要相關部門調查出事原因，又指意外在焚化爐內發生，與風向、風勢無關。事發時有12人在焚化爐內工作，分布在7層高工作台的不同樓層，由於現場狹窄，燈光不足，救援期間出動大量手提照明工具及生命探測器等工具，亦出動坍塌搜救犬，以確保無人被困。

醫管局表示，截至今日下午2時，事件中共有10名男傷者，年齡介乎22歲至61歲，分別送往3間醫院治理，其中2人危殆，正於瑪嘉烈醫院搶救；另有3人嚴重。

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記者：曾秋文、陳子謙