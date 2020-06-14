幼稚園K3至小三學生明日復課　楊潤雄提醒學生出門前留意天氣狀況

▲ 幼稚園高班（K3）及小一至小三年級學生明日（15日）即將復課。（資料圖片）

全港學校分階段復課，明日（6月15日）將進入最後的第三階段復課，幼稚園高班（K3）及小一至小三年級學生將回校上課，中三至中五跨境生亦會於同日復課。

教育局局長楊潤雄今日（14日）在Facebook發文表示，颱風雖已逐漸遠離本港，但天文台預測明日間中有驟雨，局部地區有雷暴，提醒學生早睡早起，明日出門前要留意天氣情況，亦要做足防疫措施。他亦提醒學生謹記「身心健康是第一，重拾學習不用急」，指校長和老師會幫助大家逐步適應。

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▲ 政府新聞處日前安排教育局政治助理施俊輝參與拍片，提醒幼稚園高班至小三學生及其家長做好復課準備。（政府新聞處Youtube影片截圖）

政府新聞處日前亦拍片提醒即將復課的幼稚園高班至小三學生及其家長做好復課準備。片中指出，疫情下復課有很多地方要注意，特別是年紀較小的小朋友，更需要多加引導，建議家長要向子女解釋，跟平日長假後上學有所不同，例如進入校舍前要量度體溫，座位間隔亦會不一樣，讓子女有心理準備，減低他們的憂慮。

此外，學生要調整生理時鐘，早些就寢，復課前訂立更清晰的每日活動時間表，提早適應上學節奏。家長亦可鼓勵子女自行執書包，以及養成攜帶備用口罩的習慣。家長亦可引導子女思考復課好的一面，多些與他們溝通，鼓勵他們抒發疑慮，片中另指出，停課數月也為家長帶來不少壓力，提醒家長亦要記得照顧好自己。

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責任編輯：馮琪雅