【派錢1萬】渣打香港3種數碼登記$10000方法　網上理財戶口手機銀行登記最方便【附登記詳情】

▲ 政府早前宣布向市民派錢一萬元的細節，渣打香港亦公布了登記詳情。

政府早前宣布向市民派錢一萬元的細節，下周日（6月21日）開始作登記。多間參與現金發放計劃的銀行紛紛推出登記方法及回贈計劃，渣打香港亦公布了登記詳情。

登記資格

登記人須符合現金發放計劃的資格準則，即在2021年3月31日或之前，登記人是年滿18歲及持有有效的香港永久性居民身份證或豁免登記證明書的香港永久性居民

持有以個人名義開立的渣打港元儲蓄/往來銀行賬戶

渣打香港6月21日起將推出3種數碼登記方法，包括「網上理財登入戶口登記」、「SC Mobile登入戶口登記」及「網頁上的登記表格登記」。

網上理財登入戶口登記

登入後點擊「現金發放計劃」

輸入您的手機號碼及選擇收款的銀行賬戶

確認輸入的資料並接受條款及細則

登記完成

SC Mobile登入戶口登記

輕觸歡迎頁面上的「現金發放計劃」以登入SC Mobile登記

輸入您的手機號碼

選擇收款的銀行賬戶

確認輸入的資料並接受條款及細則

登記完成

網頁上的登記表格登記

輸入您的手機號碼、香港身分證號碼﹝首4位英文字母及數字﹞及收款的銀行賬戶號碼

確認輸入的資料並接受條款及細則

登記完成，渣打香港將於兩個工作日，根據客戶備存於渣打香港的聯絡電話，向客戶發送短訊以確認收據。

親身提交表格

渣打客戶亦可親身於指定的70間渣打銀行分行遞交書面表格，且必須按年齡組別及登記日期將已填妥之書面表格投進分行之收集箱。

組別 出生年份 登記日期 收款日期 1 1955年或以前 2020年6月21日起 2020年7月20日起 2 1956年至1970年 2020年7月5日起 2020年8月3日起 3 1971年或以後 2020年7月19日起 2020年8月17日起

此外渣打香港又指，於2020年6月21日至8月15日期間，透過渣打登記政府現金發放計劃並成功收取款項的客戶，可自動參加大抽獎，有機會贏取額外HK$1萬元 ，每星期會送出3份現金獎。

詳情請【按此】。

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責任編輯：陳珈希