【幼兒濕疹】組織胺易誘皮膚痕癢濕疹　護士媽媽拆解含組織胺食物

▲ 大魚媽拆解含有組織胺的食物。（iStock圖片）

濕疹與食物的關係有三種情況，食物過敏、食物不耐症、以及食物中的組織胺均可誘發濕疹。有些朋友做了過敏測試，對該食物沒敏感，但食完後皮膚有敏感情況，極可能是由於後兩者。而食物不耐症多數因蛋白質含量較高的蛋和牛奶為主，今日講第三類情況：組織胺。

含有組織胺的食物可導致皮膚痕癢，發酵、發霉、陳年的食物都是含有高組織胺的食物，組織胺主要是食物發酵時產生，例如酒類、芝士、金華火腿、麵豉、皮蛋、鹹蛋、鹹菜、泡菜等等的食物都含有組織胺。

還有貝殼類海產食物，如蝦、龍蝦、蟹；深色肉的魚例如三文魚、吞拿魚、秋刀魚等等；蔬菜類的番茄、南瓜、茄子、菠菜都是最常見含有組織胺的食物。還有牛油果、菠蘿、士多啤梨等都是高組織胺食物，而特別要留意的是食物添加劑也會令體內組織胺增加。

有研究發現維生素Ｃ和黃酮醇類化合物（flavonols）可以有效抗氧化和抗組織胺，黃酮醇類化合物可提升維生素Ｃ的效果，故此兩種成份一起吃會倍增效果。黃酮醇類化合物對哮喘和敏感症狀會有舒緩效果。有些水果含豐富維他命C，但亦有機會同時有組織胺。下回會講解如何選擇。

文章獲大魚媽授權轉載，大魚媽開設facebook專頁「大魚媽和濕疹寶寶」，與育有濕疹子女的父母分享經驗和資訊。

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