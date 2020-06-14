【湯馬戀】感謝好姊妹黃心穎祝福　湯洛雯想與馬國明一生一世：每次都以結婚為前提

▲ 湯洛雯感謝黃心穎的祝福。

靚湯湯洛雯自與馬國明公開認愛後雙雙成為近日焦點，湯洛雯回應傳媒提問為馬明評分給他98分，並表示餘下的2分是其進步空間。湯洛雯又回應好姊妹兼馬明舊愛黃心穎向二人送上祝福，她感謝心穎且指二人最近甚少聯絡。

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▲ 靚湯的感情事備受關注。（湯洛雯IG圖片）

靚湯今天回TVB拍攝新劇《一笑渡凡間》，並成為傳媒追訪的目標。正在蜜運中的靚湯大方回應記者提問，雖未有公開二人在一起的日子，但透露了二人是因聊天而開始，且在確定對方是適合的對象才見家長。

談到湯爸爸和湯媽媽十分滿意「未來女婿」且給他100分，靚湯笑指有看報導，「很誇張啊！他對我的家人是很好的，所以都值100分。不過若然要扣分的話就給他98分，讓他可以做2分的進步空間。」她又表示想不到媽媽會放心將自己交給他，「沒想到她會這樣說，因為她平時都說我是她的寶來的。」

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▲ 靚湯現正蜜運中。（湯洛雯IG圖片）

靚湯指每次拍拖都以結婚為前提，「過去的感情可能是Timing不對，所以已單身了兩年，當時這段時間都有跟其他人了解，也有追求者，但沒有找到合適的人，所以沒有繼續了解下去。跟他（馬明）是了解了一段時間才開始發展，覺得很合適。」

她坦言與馬明也會如一般情侶般談論未來，「不過不會很認真地討論，我們都是朝着這個方向，也說過如果找到對的人便不會隱瞞大家，自己也想一生一世，但不知他是否這樣想。」

▲ 黃心穎與湯洛雯是好姊妹。（湯洛雯IG圖片）

馬明讚靚湯性格簡單，她則讚男友孝順、善良、冷靜、成熟及穩重，「我們都很愛錫父母，三觀也很相似，大家都是佛系的，一樣很宅。他在我面前與在其他人面前會有分別，且能給予我很多安全感。」

被問到公開戀情是否送給爸爸最佳的父親節禮物，靚湯笑言已準備禮物，「我們有互買父親節禮物，不過互相慶祝則需要遷就大家的時間。」她大讚男友會問湯媽媽的喜好有意選購生日禮物給她，「反而我叫他不用，他每次到訪都會買禮物、水果，很貼心，很惹人喜歡。」

談到好姊妹兼男友前度黃心穎祝福二人，靚湯多謝心穎的祝福，「多謝佢嘅祝福，但自她去年到美國後便沒有聯絡，因而不太了解其近況。」有指接收了心穎的工作及愛情，靚湯指這是緣份，「與他（馬明）在一起是沒有計劃過的，我們都是最近才聊天。」

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