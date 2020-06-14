幼稚園K3至小三明復課　運輸署籲早出門

▲ 運輸署今日（14日）表示，預計明日復課日交通會比較繁忙，提醒學生應預早出門，以免延誤上學時間。（資料圖片）

新冠肺炎疫情緩和下，幼稚園高班（K3）及小一至小三年級學生將於明日（15日）復課，中三至中五級跨境學生的來港上課安排亦將於明日開始。

運輸署今日（14日）表示，預計交通會比較繁忙，提醒學生應預早出門，以免延誤上學時間，並呼籲學生及市民出門前留意最新交通消息，並預留充裕時間出行。

運輸署提醒保姆車及校巴司機在接載年幼學生時要注意安全，切勿把學生單獨留在車上。家長應盡早與學校、保姆車或校巴營辦商訂定接送子女上學及放學的地點。

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針對跨境生復課，運輸署指，特區及深圳市政府會在兩個跨境口岸作出特別安排，方便跨境學生於每周一至五的指定時段，經深圳灣管制站及落馬洲支線管制站（深圳福田口岸）來港上課。

跨境生會在上下課時段乘搭校巴直接往返深圳灣管制站或落馬洲支線管制站及學校。運輸署已在兩個管制站預留足夠的停泊位供校巴使用，並會密切留意交通情況。

運輸署緊急事故交通協調中心會密切監察交通及公共運輸服務情況，亦會與各主要公共交通服務營辦商及有關政府部門保持密切聯繫，在有需要時安排加強公共交通服務。

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責任編輯：馮琪雅