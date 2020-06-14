羅致光稱是否設失業保險金　須考慮長服金存廢及取消強積金對沖安排

▲ 勞福局局長羅致光在網誌稱，本港若要設失業保險制度，需要考慮長期服務金存廢等問題。（資料圖片）

本港失業率受疫情影響持續上升，社會一直有聲音要求政府加強失業援助。勞工及福利局局長羅致光在今日（14日）網誌提到外國的失業保險金制度，認為本港如要成立失業保險，便要一併考慮遣散費的調整、長期服務金的存廢、及取消強積金對沖的安排。

羅致光指，外國失業保險多要求僱主或僱員供款，尋找工作有限制，而且有時限等。而失業保險的優點是毋須經濟審查，沒有額外的「尊嚴」代價。對僱員來說，領取失業保險金後，便毋須急於搵工，可「擇木而棲」。

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不過，他認為失業保險雖有風險分擔的功能，但同時會產生道德風險，帶來責任的淡化效果，例如僱主解僱員工少些「罪惡感」，僱員因直接或間接有向失業保險供款，失業後領取保險便理所當然，甚至是持續領取失業保險，不急於即時搵工，對整體經濟及勞工供應上便有一定的負面影響。

他續指，香港的失業保障有別於其他地區，主要依靠一筆過的遣散費或長期服務金，而非每個星期或每個月領取，故失業者沒有「誘因」不即時搵工，令本港失業率長期處於低位，造成在經濟復甦期，失業率下降得較快；在經濟收縮期，失業率上升得較慢的主因之一。

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責任編輯：徐紹軒