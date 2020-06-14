突破揭七成半青年受訪者現情緒問題　「同行共感」有助使其積極面對困境

▲ 突破研究揭青少年受社會事件影響，普遍出現情緒問題。（資料圖片）

社會衝突不斷，青少年更是最受影響的一群，突破機構於去年10至11月間進行一項「反修例運動與青少年情緒健康」研究，訪問了10至29歲的青少年，結果發現七成半受訪者感到難過。研究發現青少年在這段期間普遍經驗「同行共感」，此有助提升青少年的抗逆力。

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青少年普遍出現情緒問題 七成半受訪者感到難過

是次研究以街頭問卷形式於港九新界訪問10-29歲青少年，成功收回542份問卷。受訪男性為40.6%、女性則為59.4%，平均年齡18.6歲。逾7成（74.4%）受訪者為全職學生。

研究主要發現七成半青少年感難過，普遍感到香港有危機受訪青少年的抑鬱度為2.8分（5分最高），74.9%青少年感到難過，反映青少年普遍出現情緒問題，這種集體抑鬱的現象值得社會關注。另一方面，青少年認為香港正面對危機，受訪者對反修例運動的危機度評分為6.9分（10分為最高），72.8%認為危機源自「民主、人權、自由受削弱」，58.4%則認為是「社會出現不公義」。研究亦發現，青少年愈認為香港有危機，其情緒愈受困擾，兩者呈正向相關。

當中94.6%青少年表示感受到他人的痛苦絕望，研究發現青少年在這段期間普遍經驗「同行共感」，指受訪者有經歷「共感經驗」及「互補學習」兩種情況。「共感經驗」指人們在情感上結連，而「互補學習」則指人們能接納差異互相補足，95%受訪者會『大家一齊諗方法，發揮集體智慧』。數據反映青少年體會別人痛苦、與他人共同承擔困難、包容互補。研究進一步發現「同行共感」與青少年抗逆力成正向相關。青少年愈能體會他者，彼此結連承擔，其抗逆力亦會愈高。

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「同行共感」是積極面對困境的關鍵

是次研究顯示，面對香港局勢的急劇變化，青少年普遍具有危機感，亦有負面情緒。在集體抑鬱的狀態下，經歷「同行共感」有助提升青少年的抗逆力。另外，是次研究亦發現95.7%受訪者認為自己與其他在香港生活的同是香港人；94.2%受訪者更認為自己「愈來愈愛香港，願意為這裡的人付出」。

突破機構事工研究發展經理陳競存認為，面對社會急遽變動，前景充滿不確定，甚至看不見樂觀的未來。是次研究顯示強烈的歸屬感和身份認同，與及「同行共感」的經驗，都是給予青少年願意積極面對困境的正面力量。香港教育一向只重視提升個人競爭力，然而共同學習、彼此欣賞與分享，往往能夠讓青少年有更強的抗逆力，並且走得更遠。

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責任編輯：郭家穎