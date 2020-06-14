【港區國安法】鄭若驊︰要求全部依普通法行文不切實際

▲ 鄭若驊表示，為港區國安法設立日落條款是多此一舉。（資料圖片）

律政司司長鄭若驊表示，要求屬全國性法律的港區國安法的法律條文，全部依照香港普通法的法律行文，是不合理和不切實際的，但強調相關法律條文必須行文清晰和明確。

鄭若驊在網誌中稱，留意到有法律團體在上星期五再次發出公開信。她指，過去亦曾解釋，內地成文法制度和香港普通法制度擁有一些相類似的特點，包括追溯力、假定無罪的原則、舉證的責任、證據的標準及法律清晰的要求等。

對於有人建議設立日落條款，鄭若驊認為是「多此一舉」，因為全國人大常委會有權經徵詢基本法委員會和香港特區政府的意見後，對《基本法》附件三的法律作出增減。

鄭若驊指出，如果想正確進行討論，須緊記，全國人大常委會制定的國安法是全國性法律，是從國家層面提出法律框架和執行機制；而5月28日所通過的《決定》第三條，強調香港應盡早完成基本法規定的維護國家安全立法。在香港通過的法律是處理從特區層面的部分危害國家安全的問題，不一定足以處理影響全國14億人民的國家安全事宜。

鄭若驊認為，香港面對的情況，再加上有一些國家就國家安全立法發表不恰當的言論，更加印證有必要就此立法。

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責任編輯：林曉君