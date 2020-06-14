【新冠肺炎】港大研發便攜式熱像儀系統　或可用於公共交通

▲ 港大工程學院團研發出的熱像儀便攜式系統，可安裝在手提電話或平板電腦上。（港大提供）

不少商場、餐廳入口都設置熱像儀，為訪客監測體溫，但有關裝置甚少安裝於公共交通工具。由港大工程學院團隊研發出的便攜式熱像儀系統，可安裝在手提電話或平板電腦上，探測經過人士是否發燒，最小誤差介乎攝氏0.3至0.5度。港大會改良系統，期望將來應用於公共交通工具上。

由港大機械工程系助理教授傅秀聰領導的團隊，最近成功開發一種低成本且便攜式、可讓用戶輕易控制的發燒檢測系統。新開發的熱像儀只需一個小型熱像儀及外掛程式，便可以在手機或平板電腦等移動裝置上使用，而新系統設計使用的熱像儀配件每套售價約為3,000港元。

團隊指出，現時坊間的系統溫度計需要指向檢測目標的額頭，而且不能同時對多人進行操作，但新設計的非入侵式系統，使用面部識別技術作檢測，能夠同時自動檢測多人的額頭溫度，克服了現有系統所面對的挑戰。自5月初開始在港大校園進行的測試中，團隊需調整環境參數後成功實現最小0.31-0.57°C的誤差。

傅秀聰稱，新系統會自動為乘客量度體溫，不用人手操作，為了保障個人私隱，螢幕只會顯示熱資訊的彩色圖像，並不會顯示乘客樣貌。他又指，新系統可快速地掃描人群來篩查體溫異常的人士，正計畫進一步開發適用於特定場景的系統，期望系統在不久的將來，可以應用在穿梭巴士和小巴等公共交通上。

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責任編輯：陳子謙