【新冠肺炎】本港今日沒有新增確診個案　當局繼續向祿泉樓居民派發樣本瓶

▲ 當局向祿泉樓居民派發深喉唾液樣本瓶。（陳國峰攝）

本港疫情未止，衞生署衞生防護中心公布截至今日（14日）下午4時，中心沒有錄得新增2019冠狀病毒病本地確診個案，本港個案累計仍為1,109宗確診個案和1宗疑似個案。

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同時，當局將繼續積極跟進祿泉樓群組個案的流行病學調查和防控工作。中心昨日（13日）聯同相關部門及專家到祿泉樓視察，並於第1 110宗個案病人的單位內（包括廁所及廚房）及祿泉樓天台排氣管採集了環境樣本。所有環境樣本經化驗後證實對嚴重急性呼吸系統綜合症冠狀病毒2呈陰性反應。

▲ 工作人員加緊在祿泉樓外進行清潔。（陳國峰攝）

當局昨日及今日透過房屋署向祿泉樓居民再次派發深喉唾液樣本瓶，以進行第二次2019冠狀病毒病檢測。中心強烈呼籲居民依照指示收集深喉唾液樣本，並於6月15至17日內提交，以便盡早進行檢測。中心會對不交回樣本的人士進行強制檢測。此外，當局亦會安排正在檢疫中心接受檢疫的祿泉樓10及12單位居民，在完成14天檢疫前接受第二次2019冠狀病毒病檢測。

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發言人再次提醒市民，為減低感染風險，市民在日常生活中應盡量與他人保持適當的社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減少接觸沒有出現病徵的感染者的機會，並減低社區出現群組個案的風險。

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記者：郭家穎