英議會年底再審「BNO平權法」　近300萬港人可望成英國公民？

▲ 去年反修例風波，令不少港人有移民打算

去年爆發反修例風波，加上「港區國安法」料本月底通過，令不少港人關注有待英國的BNO平權法案能否通過。民主黨引述起協助起草的英國自民黨成員指，一旦通過，BNO持有人會被認定為英國公民。由去年反修例風波至今，不少港人都有移民的念頭，但如果投資移民英國，動輒千萬港元埋單，不少港人尤其是年輕人都只能望門輕嘆。有政界中人指，由BNO平權法案得以審議，至少可以令大家有個希望。

2月25日，英國自由民主黨議員Alistair Carmichael向英國下議院提交BNO平權法案(Hong Kong Bill 2019-21)，10月23日將進行二讀審議。

多名民主黨成員包括劉慧卿、袁海文等前日透過視像會議方式，訪問負責協助起草的英國自由民主黨成員Nicholas及Larry。若通過BNO平權法案，當中包括7大重點：1）BNO持有人會被自動認定為英國公民；2）BNO持有人的家屬可申請加入其保薦人；3）BDTC持有人亦擁有申請到英國的權利；4）英國不拒絕被政治檢控的簽證申請；5）英國每六個月發出的香港報告變得更加詳細，報告必須提交議會討論；6）英國有義務根據現行英國法律考慮對香港特別行政區官員實施制裁；7）英國政府和議會應在制訂貿易政策時，將香港的人權民主狀況考慮在內。

可是，英國政府早前提議，將BNO持有人及其家屬的逗留期限從6個月延長至12個月，不少建制派議員都認為力度太少，形容只是小恩小惠，反映英國進一步開放BNO持有人的權利有保留，而新民黨主席葉劉淑儀曾形容做法只是「賣口乖」。

有政界中人估計，BNO平權要過五關斬六將，一旦英國國會通過BNO平權議案，英國政府下一步是否願意落實，其實也受到一大堆未知之數左右，當中原因至少有3點：一、目前近300萬港人有權申請BNO，數目不少，影響當地民生經濟，涉及社會資源分配，因此英國就算打算落實，首要先計清楚條數，訂出應對潛在龐大移民潮的對策；二、中方認為此舉違反《中英聯合聲明》，料大力反制，要視乎英國如何招架，大前提是要有最壞的心理準備，願意犧牲一定的經濟代價；三、中美角力白熱化，美國正強力要求世界各國選邊站，例如美國不單本土打擊華為，更要求各國不要採用其5G技術。換言之，兩國搏奕勢必響應各國對華政策，包括BNO平權。