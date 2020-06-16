【那些我愛過的人】孟希璘從絕望到學習與罕見病共存　父親孟龍陪女兒走出低谷

▲ 患有罕見病的孟希璘獲爸爸孟龍一直在身邊照顧及鼓勵。

TVB新劇《那些我愛過的人》內，一班新力軍演員包括蘇皓兒、李任燊、顧定軒及孟希璘（Ball）等為觀眾帶來新鮮感。當中，曾參演《十八年後的終極告白》的孟希璘，雖然本身患有罕見病，但為演好《那些我愛過的人》的拳手角色，從零開始學習泰拳。

孟希璘的爸爸孟龍一方面支持女兒追演藝夢，另一方面卻擔心她隨時出事，孟龍更抽時間陪女兒練習並為她按摩，十分暖心！孟龍和孟希璘齊接受TOPick專訪，兩父女一起分享相處點滴。

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▲ 《那些我愛過的人》演員合照。（受訪者提供）

孟希璘學泰拳演好角色

孟希璘於《那些我愛過的人》演泰拳手兼姜煜誠（林文龍飾）助教范文錡，於是她在開拍前去學泰拳：「第一次接觸泰拳，因為爸爸於武術方面有些研究，他找來興師傅（陳德興）幫忙，爸爸和興師傅都有手持拳靶與我練習。」

家學淵源，孟希璘父親孟龍是武術指導，更曾經憑《暗戰2》獲金馬獎最佳動作設計獎。

可是，Ball患風濕免疫系統病（中醫稱雷諾氏綜合病），會膊頭痛、麻痺至舉不起雙手，甚至有時發病更痛得整天都不能動。

▲ 孟龍為女兒孟希璘找來著名泰拳師傅陳德興（中）教泰拳。（劉慧君 攝）

不過，孟龍不擔心女兒孟希璘練泰拳，且身體力行支持：「想她練好一點，起碼看起來比較似。由於她的骨有問題，每次練習過後都會更加痛，所以會立即幫她按摩舒緩。」

每次孟希璘進行泰拳訓練時，孟龍都定必在旁觀看，若然女兒於練習後有痛楚的感覺，孟爸爸都會及時為她按摩，很體貼。

▲ 為演好角色，孟希璘從零開始學習打泰拳。（受訪者提供）

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孟希璘不向命運低頭

一心追逐演藝夢的孟希璘表示，從沒抗拒當動作演員：「雖然得悉自己身體的問題，也曾擔心自己拍攝時做不到以致影響劇組進度，但拍戲是很神奇，可因應自己的程度去作出配合。唯一可做的就是早一點去學，學懂如何在鏡頭前呈現出那個角色。真實來說，又怎可能只花1年時間便成為拳王呢？我會問爸爸的意見，他知道鏡頭需要甚麼效果，然後幫我執。」

她續指：「泰拳有很多揮拳的動作，卻因我沒太多肌肉支撐關節，以致揮拳後邊膊頭很易會啪一聲，不算嚴重，但神經或關節的磨損導致手部麻痺，晚上會動不了，所以爸爸幫我按相應的穴位和關節。」

孟爸爸被問到會否擔心時，他說：「沒得驚，驚也要做。我常說，拍戲是假，不知道就要問人，不然受傷的就是自己。」

▲ 孟龍經常陪孟希璘（黃建輝 攝）練習。

孟希璘曾感絕望

Ball於15歲發現自己患上罕見病，且曾令她沒法如正常人般生活：「當時有兩位醫生曾說我很可能於30歲便要坐輪椅，當時我的手不能動，刷不到牙、吃不到飯，醫生都說我很快便會卧床，會等死。其實最差是心理狀態，人生有如在倒數階段，會去想還有甚麼未做，之後會覺得都快將離世不如甚麼也不做。那種絕望是直插谷底，既然都要死，為甚麼仍去做？」

Ball在最絕望之時盡量避免見人：「很想扮作沒病，不理會它且假裝可以正常生活，如創業、完成大學學位等，後來漸漸發覺即使我不當它存在，但它其實也是存在的。」

孟希璘續指：「我不能無視它，一定要醫好它，才能做更多想做的事。與疾病學識共存，所花的時間是最多的。我不怕任何難吃的藥物，甚麼也吃過，但如何去調整心態是最重要。」

▲ 父女感情要好。（受訪者提供）

孟希璘父女樂觀面對逆境

愛錫女兒的孟爸爸認為：「有甚麼事發生就去面對，我是擔心的，但不至於不知所措，有沒有信仰也好，最重要是有信心。如果連自己也沒信心，誰也沒法幫助你。」

患病初期，Ball曾經問：「為何我要這麼辛苦？明明我這麼後生、行得走得、從小到大都有做運動，卻要吊鹽水吊到不能走路、不能去洗手間、不能進食，不知道自己做錯了甚麼。」

孟希璘漸漸學習如何與疾病共存，「疾病不是我選，但可能就是這些事造就我成為演員。這些磨練是上天給我，不能去抱怨，要去想這個病可以為你帶來甚麼好處，多難找也要找出來，然後為了它（的好處）去堅持。」

▲ 孟龍一直沒有放棄並鼓勵女兒。（黃建輝 攝）

孟龍為愛女找治療方法

治療過程中，孟爸爸從沒放棄，到處尋找醫治女兒的良方：「每看一次醫生內心都希望對方能治好女兒，若然不行便下一個。不要擔心太多事，一直向前行，上天定會給你一條路。」

經朋友介紹下，孟爸爸認識了黃醫師並帶女兒去問診，她說：「最大改變是心態，他說我能醫，也看着他如何醫治我，從吃不到飯、走不到路，到調整我的關節，到了可以動的時候，給了我很大信心。」

Ball又謂：「現時快將30歲，我肯定雙手能繼續用，且肯定30歲那天不用坐輪椅，就如獲得了很大的力量，不會再去倒數。」

▲ 孟希璘曾因患有罕見病而感到絕望。（黃建輝 攝）

孟希璘學懂珍惜

患病令Ball有所領悟：「小時候不會預計到自己患上這怪病，也沒法預計到將來會否遇上意外。無時無刻都應該珍惜身邊的人和事，而非有病時才去反思，不需要有任何災難或病都可以去珍惜。」

她又感謝私人教練為其度身訂造訓練課程：「找回訓練班的私人教練，他得悉我的關節問題後決定免費當我的私人教練，並遷就我關節的情況去調節課程，他很無私。」

▲ 孟龍特意抽時間與孟希璘一起訓練，十分體貼！（黃建輝 攝）

看着女兒所走的路比一般人難行，孟爸爸有感而發：「我不過是個人，當然會心痛，但男人嘛，很少將此事掛在嘴邊。掛在嘴邊也沒用，那便行動吧！」

他很感恩女兒的病終於找到病源：「我常跟她說：『甚麼也會過的，不用擔心也不用灰心，有苦就要食，開心時就要開心。』我只希望她健健康康、平平安安，起碼她做到想做的。」他續指：「我從小到大都不會強逼她去做甚麼，這麼大了，自己走，自己發揮吧！」

場地：柏龍國際泰拳搏擊中心

記者：梁樂欣