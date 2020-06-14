青衣焚化爐工作台倒塌意外　勞工處稱高度關注已要求停工

▲ 青衣一個焚化爐的工作台今日早上發生倒塌意外，勞工處稱高度關注事件，並已要求停工。（曾秋文攝）

環保署位於青衣的化學廢物處理中心今（14日）晨9時許發生工業意外，一個正維修焚化爐的工作台倒塌，釀10名工人受傷，其中2人情況危殆。

勞工處對事件表示高度關注，已向有關承建商及該處所佔用人發出「暫時停工通知書」，停止其於燃燒室內使用、搭建、更改及拆卸金屬棚架，以及於燃燒室內進行任何工作，直至勞工處信納承建商及該處所佔用人已採取措施消除有關危害，才可復工。

根據《工廠及工業經營條例》的一般責任條款規定，僱主必須為其僱員提供安全的工作環境、作業裝置及工作系統。如違反有關規定，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁6個月。

而根據《職業安全及健康條例》的一般責任條款規定，處所佔用人／僱主必須為僱員提供安全的進出途徑／安全的工作環境、作業裝置及工作系統。違反有關規定，一經定罪，最高可被判罰款20萬元及監禁6個月。

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記者：陳梓蔚