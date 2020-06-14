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中三至中五跨境生明復課　有中學聯同6至10校「包車」接送學生

社會 19:40 2020/06/14

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中三至中五級跨境生將於明日（15日）復課，學生須乘搭校巴「點對點」直接往返港方管制站及學校。（資料圖片）

首批約2,500名中三至中五級跨境生將於明日（15日）復課，為避免學生與其他人士有不必要的社交接觸及減低感染風險，跨境生須乘搭校巴「點對點」直接往返口岸管制站及學校，而天水圍及元朗有多間中學因跨境生人數太少，會聯同區內學校一同「包車」接送學生。

其中位於天水圍的圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學副校長彭家強指，該校將聯同區內約6至10間學校一同包車，每個口岸各安排一架校巴接送學生，並會避免太多人擠迫，每架車人數約36至40人，佔總容量約60人的6至7成。

中三至中五跨境生下周一復課　教育局將提供特別交通津貼

幼稚園K3至小三明復課　運輸署籲早出門

教育局日前宣布，特區及深圳市政府會在兩個跨境口岸作出特別安排，方便跨境生於每周一至五的指定時段，經深圳灣管制站及落馬洲支線管制站（深圳福田口岸）來港上課。運輸署今日（14日）表示，已在兩個管制站預留足夠的停泊位供校巴使用，並會密切留意交通情況。

按教育局日前發出的「中三至中五級跨境學生復課指引」，跨境生須攜帶多份文件，包括由家長自費、每7日進行一次的核酸測試陰性證明，以及教育局發出的豁免檢疫證明信、警務處發出的「禁區紙」、健康申報表，以及其他一般身份證明文件及回鄉卡。

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記者：馮琪雅

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