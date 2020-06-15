【垃圾收費】推行無期需變招　黃錦星：下半年推住宅廚餘回收發電

▲ 環境局局長黃錦星接受TOPick專訪。（林宇翔攝）

立法會就本港引入垃圾收費的草案通過無期，或令政府重點環保政策落空。環境局決定變招，局長黃錦星透露，下半年推出新環保政策，包括加強廚餘、廢紙及廢膠回收，將額外聘請逾500個時限職位，以落實措施。

新計劃下，政府將破天荒推出「家居廚餘變電」計劃，資助住宅屋苑加裝「智能廚餘回收箱」，再出資將廚餘運往小蠔灣廠房發電，每日處理量至少20噸。黃錦星稱，疫情過後將加大力度推動「綠色復甦」，並創造綠色就業機會。

▲ 黃錦星稱，下半年將有多項環保政策出台。（林宇翔攝）

聘逾千筍工 落實三大環保政策

黃錦星接受TOPick專訪透露，局方將聘請逾千個職位（見表），當中逾500個時限職位，將協助推動及落實新的環保政策，料下半年起陸續推出。他稱目前在堆填區的廢物，以廢紙、廢膠、廚餘佔最多，佔總量75%；下半年起，政府會加強回收。

【綠色就業】聘逾千筍工助推展政策 黃錦星：將資助畢業生入行

【垃圾收費】環團轟政黨只顧選票 議會下屆或重走立法程序

家居廚餘回收變電 破天荒推出

政府破天荒推出「家居廚餘回收變電」計劃，首階段邀請數十條屋邨參與，政府將出資於大廈安裝「智能廚餘回收箱」，具自動感應開關、量重等功能；也會斥資收集廚餘，運往小蠔灣廚餘廠O.PARK1發電，

對於屋苑最大的誘因，就是不用付出收集及物流成本，全部政府畀錢。

他預計廠房可騰出至少一成處理量，即每日20公噸作家居廚餘發電用途。

▲ 環境局計劃引入南韓的「智能廚餘回收機」。（環境局圖片）

引入智能回收箱 廚餘不沾手

他透露引入智能回收箱的意念，從南韓取經，指當地智能收集廚餘技術，已相當成熟，盼從環境及個人衞生之間取得平衡。

垃圾桶毋須用手揭開，又有回收作用，感覺更乾淨衞生。

他期望將計劃推展到全港，但會物色具廚餘回收經驗的屋苑先行先試，盼帶起示範作用，之後將計劃恆常化。

不似上網電價 產電收入不歸屋苑

被問到屋苑提供廚餘發電，會否把產電收益，撥歸大廈收入；黃錦星稱政府已肩負收集及物流支出，產電將用於廠房運作。

但他稱政府會考慮設立獎勵計劃，為積極參與回收廚餘、廢膠的屋苑給予認可。他認為倘屋苑有四成以上單位，參與回收廚餘，效果已不俗。

▲ 環境局稱，於東區進行的中央收膠先導計劃，已不單止回收膠樽，還回收其他廢塑膠。（環保署圖片）

▲ 可回收的其他廢塑膠，包括膠袋、餐具及發泡膠等。（環保署圖片）

回收膠樽疑遭不當棄置 政府推中央收膠

就早前有報道稱，追蹤到有回收膠樽遭不當棄置往堆填區。黃錦星解釋近年全球回收情況有變，尤以膠樽回收的市場價有變化。

他稱政府「早着先機」，今年起在東區、沙田及觀塘區，先後推出「中央廢膠收集服務」，收集膠樽、膠袋、膠餐具、發泡膠、水果網等物料；需增聘人手推展服務，也希望更多屋苑參與。

政府又將於街市、公共地方加裝數十部「膠樽逆向收集機」，讓市民「入樽」賺取禮品、積分。

▲ 黃錦星稱，政府將針對性加強回收廢膠及廢紙。（林宇翔攝）

新回收口號 「點止三色咁簡單」

廢紙方面，黃錦星透露下半年也會落實「中央回收廢紙服務」，除了加強乾淨回收廢紙，也會兼顧保障「執紙皮長者」的收入。

而政府下半年起，將擴展社區回收網絡，擬斥資租「街角舖」作為街站，定時定點提供回收服務，收集廢紙（藍色）、鋁罐（黃色）、膠樽（啡色）外，還有光管、慳電膽、充電池、四電一腦等物料，

到時我地會公布新口號，點止三色（回收）咁簡單。

除了推動減廢回收，新聘職位也涵蓋推廣本地生態遊，推展私人屋苑泊位加裝電動車充電設施等。

黃錦星稱，外國政府推動疫後復甦，也會投放更多環保舉措，港府會繼續構思「綠色復甦」措施，推動社會各方面復元。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

記者：吳卓峰