【垃圾收費】環團轟政黨只顧選票　議會下屆或重走立法程序

▲ 垃圾收費政策自2005年起，開始構思推行。（資料圖片）

垃圾收費政策先後經由4屆局長處理，但至今仍在煲「無米粥」。環境局局長黃錦星去年曾預料可在2021年推行，但受今屆立法會遲遲未能通過草案影響，已無法說出何時可推出垃圾收費。

他歸咎社會環境變得複雜，去年起發生的社會事件，影響政策推展。但黃錦星仍然認為社會要向前看，亦盼外界正面理解「港區國安法」，探討它能否令社會運作得更暢順，令香港得以向前行，順利落實環保減廢等政策。

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垃圾收費由廖秀冬提出

早於2005年，時任環境運輸及工務局局長廖秀冬提出垃圾收費構思，但之後的環境局局長邱騰華、以至兩屆任期的黃錦星，至今仍無法將計劃付諸實行。

關鍵在於垃圾收費政策需訂立法例，於立法會法案委員會審議，但跨黨派質疑政府未做好教育、宣傳，以至擔心日後執法不公等問題，一直爭論不休。以今個立法年度為例，去年12月起已開會16次，仍未有共識。

民建聯何俊賢上周去信審議該法例的委員會，要求委員討論應否繼續討論垃圾徵費草案。他認為即使多加6、7個會，今屆會期完成審議機會不大；他更認為，即使環保跟市民息息相關，但以當前社會形勢而言，形容是「食之無味，棄之可惜」。倘今屆議會無法通過，就要於下屆重新討論，重走一次立法程序。

▲ 朱漢強批評，政黨只顧選票的做法是短視。（資料圖片）

人均棄置量 環團憂難減四成

環團綠惜地球環境倡議總監朱漢強指出，政府2013年曾訂下目標，盼於2022年或以前，將都市固體廢物人均棄置量，由現時每日1.27公斤減至0.8公斤，即減少四成；但按現時情況來看，他質疑必不可能做到。

朱漢強質疑各政黨只關顧選票利益，不欲通過徵費政策，做法相對短視；他也批評垃圾收費計劃已討論十多年，但政府在政治氣氛較好的前期時間，卻無做好政策推動角色，也令人感到失望。

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記者：吳卓峰