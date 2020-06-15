【綠色就業】聘逾千筍工助推展政策　黃錦星：將資助畢業生入行

▲ 黃錦星稱，政府盼推動「綠色就業」，將聘請逾千個職位。（林宇翔攝）

疫情下政府盼創造「綠色就業」，吸引大專畢業生入行，從事環保相關專業工作。

環境局最快今個星期，宣布推出「大專生入行計劃」，撥款約2,400萬元，提供約200個名額，讓僱主聘請合資格畢業生任職環保工作，每月可獲津貼5,610元，為期最長18個月。

撥款2,400萬 名額200個

計劃料月底接受申請，涵蓋工種跟環境評估、減廢回收、綠色建築等相關領域。局長黃錦星透露，最快6月底接受申請，為期兩個月，盼暑假期間可幫助畢業生找工作，也幫到公司聘請員工，都有及時雨作用。他強調，政府有一系列政策欲下半年推行，有需要適度增聘人手，盡管多數職位有時限性，但也希望於短期內做到「一舉多得」作用。

黃錦星又稱，疫情影響區域合作措施，包括跟內地大灣區討論空氣、資源循環等政策。他稱現時港府限制了跨境人流，令跨境合作受一定程度影響，要視乎疫情變化，才可研究如何恢復有關合作形式。

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電費補貼 逾百萬住宅戶零電費

政府今年也推出電費支援措施，助紓民困；1月時政府已推行新一輪電費補貼，由1至11月，每個合資格住宅用戶戶口可享160元補貼，12月則有240元，涉及約56億元公帑開支，料逾270萬個住宅用戶受惠。環境局稱，連同去年推出的電費紓緩計劃，今年首季全港約4成住宅戶口，即約100萬戶家庭享「零」電費支出。

至於抗疫基金已預留約9,000萬元撥款資助洗衣行業，黃錦星稱已錄得逾千宗申請，將盡快處理申請，盼最快6月第三個星期，可向合資格公司寄出支票。

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記者：吳卓峰