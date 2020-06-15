【姚柏良專訪】疫情緩和旅業仍冰封一個「慘」字　姚柏良︰爭取減租最深刻研戰立法會助發聲

新冠肺炎疫情雖有緩和，惟本港旅遊業冰封之態的「溶化期」仍未明朗，香港旅行社解困大聯盟召集人姚柏良形容，出入境旅遊復甦之路漫長，疫下業界過得艱難，個人最深刻的事，是為同行向業主及地產商爭取減租的過程，坦言並非易事，付出與成效亦難成正比，更形容「業界目前仍處於冰封狀態」。

在疫情下他看到旅行社生存空間愈來愈窄，冀續為旅遊業界發聲，與戰友們迎難而上，助業界走過難關，更不排除會積極考慮參選立法會。

看似有人流 實際非生意

新冠肺炎來襲近5個月，本地疫情雖有緩和，但海外情況依然嚴峻，國際旅遊復甦之日未見曙光。姚柏良接受TOPick專訪時表示，旅行社自今年1月底取消所有內地團開始，業界不斷地面對退團、改團、改機票等情況，旅行社門市看似有人流，但實際上並非有生意，業界目前仍處於冰封狀態。

他指，即使港府放寬出入境限制及強制檢疫安排，也料會循序漸進式地進行，需要一段時間才可完全「解禁」，加上面對着航運交通安排等未知之數，相信出入境遊於短期內難以恢復，坦言業界現時仍是望天打卦，

要回復一定的生意，仍有漫長之路要走。

▲ 新冠肺炎疫情下，港人外遊計劃需要擱置或取消。（經濟日報資料圖片）

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本港旅遊業深陷寒冬，承受了數月、甚至接近一年的經濟重創，迎戰疫情帶來的前所未有衝擊，姚柏良回顧過去數月的經歷及行業狀況，坦言只能用一個「慘」字來形容：

日子好難過，但又過得好快，轉眼間已來到6月，這是一個矛盾位。

他形容，疫情下大家日常生活都無奈地要作出改變，不少事情都停擺，日子變得難捱，自己數月以來的工作，離不開不斷接觸業界了解受影響的程度，聆聽他們的聲音、為他們奔走，同時替業界向業主及地產商爭取減租，並向政府提出不同的紓困建議，又與銀行磋商為業界推出一些低息貸款計劃等，不知不覺間已度過了好幾個月，

我記得自己已有136日無離開香港，今年年初二回港後，都無再走，感覺農曆年好像才剛剛過去，但再回望時，原來業界都捱了這麼久。

旅行社零收入退團費 負數難免

姚柏良憶述，爭取業主及地產商減租並非易事，難度甚大，是他在疫下的最深刻經歷，當中有部分業主要求業界每月提交經營數據，以評估減租與否或減幅，

我們不少數據都是負數，對方會覺得好詫異，因此需解釋因為業界零收入外，亦要退回退團的旅費予顧客，難免有負數的出現。

他亦提及，過程中不少寫字樓舖位的業主都好「企硬」，要不斷作出游說，並尋求地產建設商會呼籲，希望業主們體恤業界困境，共度時艱，惟成效不明顯。

▲ 社會事件及新冠肺炎疫情的衝擊，訪港旅客量持續低迷，令本港旅遊業深陷寒冬。（經濟日報資料圖片）

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去中介化 外遊不靠旅社

旅遊業在過去接近一年成為最受衝擊行業之一，深深影響着60萬名直接及間接的僱員。姚柏良說，市民消費模式改變，外遊不再只依靠旅行社代訂機票行程，旅行社面對去中介化的問題突出，旅遊業本身已面對着艱難的轉型，加上行內難請人、少新人入行等，歎言旅行社生存空間愈來愈窄，

社會事件及疫情已非雪上加霜般簡單，業界困難難以言喻。

立法會換屆選舉將近，議員新舊交替必然發生，外界一直盛傳姚柏良會參選，他坦言，業界認為需要有魄力、有熱誠及做實事的人為同行發聲、打拼及爭取權益，自己近月深深體會到旅遊業要轉型面對很大壓力，希望可協助業界走過難關，鼓勵大家繼續迎難以上，保持對旅遊業的執着，盼一起望見曙光，

在疫情中不少業界都無私奉獻地出心出力，如果有一班戰友共同為旅遊業的未來努力，我會積極考慮參選。

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記者：陳曉瑩