【姚柏良專訪】倡港府設專責部門力谷本地遊　 盼月內開通港澳「旅遊氣泡」

港人疫下無得外遊，惟有本地遊「止渴」，香港旅行社解困大聯盟召集人姚柏良指，政府應設專責部門負責統籌及力谷本地遊，推動港人及海外市場認識與珍惜香港；又期望港府可於本月內與澳門開通「旅遊氣泡」（Travel Bubble）及健康互認機制。

姚柏良形容，香港擁有優良的海岸環境，天然資源亦豐富，但港人生活繁忙，假期傾向外遊，而旅遊業界中人以往亦多「往外跑」、遊歷世界，為顧客覓境外行程，令大家對本地的大自然景致及歷史文化等，都未必會有很深入的認識。

他相信，推動本地遊有助港人與業界重新認識香港、珍惜香港，日後可利用此優勢吸引國際旅客重臨。

【姚柏良專訪】疫情緩和旅業仍冰封一個「慘」字 姚柏良︰爭取減租最深刻研戰立法會助發聲

惟姚柏良指，本地遊在不少港人心中都停留於「街坊團」、「一日包餐團」的感覺，沒有硬性規定需要由持牌旅行社籌辦，亦未必需要持牌導遊或領隊帶團，

連一個業主立案法團都可以舉辦，只要提供到基本交通、保險等便行。

他認為，現時香港的本地遊處於一個尷尬位置，情況並不理想，亦未能成為一個產業化的業務，他指不論本地遊或整個旅遊產業，政府都應有一個較高層次的決策部門，去負責統籌當中的推動及操作，

如果一個地方注重旅遊，就應該要打造tourist friendly（旅客友善）的社區。

▲ 姚柏良認為，激活本地遊，既讓旅遊業「熱身」，又讓被困愁城的市民在本港找到旅行感受。（梁偉榮攝）

【姚柏良專訪】東京奧運延至明年7月舉行 港客不退票

港澳「旅遊氣泡」 盼月內開通

此外，港府亦擬與內地、澳門、泰國等疫情受控的國家及地區，討論建立「旅遊氣泡」 ，並將推出粵港澳三地互認健康碼，容許民眾豁免檢疫往來。姚柏良期望，港府可於本月內與澳門率先開通，為旅遊業界帶來希望，他亦已跟食衞局反映，申請健康碼的檢測成本要做到「平民化」，手續宜「便民化」，否則只會予大眾「政府用成本來鎖關」之感。

他續言，當局擬進一步與泰國、南韓、日本等東南亞國家聯盟成員國接觸，商討建立「旅遊氣泡」及健康互認機制的可能性。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

記者：陳曉瑩