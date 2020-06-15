【姚柏良專訪】東京奧運延至明年7月舉行　港客不退票

▲ 受冠肺炎疫情影響，原定今夏舉行的東京奧運，已押後至明年7月揭幕。（新華社圖片）

東京奧運會受新型肺炎疫情影響，推遲至明年7月舉行，中旅社負責代理香港區的售票，身兼中旅社副董事長的姚柏良指，東奧門票「搶手」，大部分成功購票的港客都未有退票，盼親身赴日一睹奧運風采。

東京奧運一票難求，姚柏良稱，雖然運動會因疫情而延期1年，但目前留意到日程、賽程等都未有大變動，因此對成功訂購門票或套票的顧客而言，只是赴日之期要順延，亦透露決定退票的人士不多，相信他們都期望東奧可順利舉行，親身感受奧運氣氛。

國際奧委會及東京奧組委上周三（10日）開會後，決定東京奧運從簡舉行，正研究超過200個簡化及削減開支的建議。東京奧組委重申，沒有考慮取消奧運會，指東京奧運將成為前所未見團結的盛會，以及世界復甦的證明。

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記者：陳曉瑩