【湯馬戀】唐詩詠早知馬國明湯洛雯相戀　契妹詩詠：希望自己盡快有男友【有片】

▲ 唐詩詠解釋為何沒有Follow馬國明的IG。

馬國明和湯洛雯的戀情成為娛圈一大喜事，馬明契妹唐詩詠被問到契哥的新戀情時，直言數月前已「估到」。談到未有Follow馬明剛開設的IG帳號時，唐詩詠認為大家太受社交媒體影響，希望別以此去斷定彼此的關係。

一直與馬明傳緋聞的唐詩詠昨日（14日）回TVB電視城拍攝《超能使者》，被問及契哥與靚湯的戀情時，她直言數月前已「估到」。

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▲ 唐詩詠與馬國明為契兄妹。（唐詩詠IG圖片）

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解釋Follow馬國明IG原因

唐詩詠接受傳媒訪問時表示早於數個月前已和林子善談及馬明與靚湯的戀事，子善當時已有意問馬明，但詩詠認為由馬明自行說出來會較好，並希望能給予對方發展空間。

對於被指未有Follow契哥剛開設的IG帳號，以及未有Like其認愛帖文時，詩詠指：「大家太受社交媒體影響，好像鄭嘉穎開設社交網兩年，其實我也沒有Like過，就連翠如的Post也不是每個也會Like，我跟7成朋友都是社交零互動的，不要無風起浪，別用社交媒體去斷定大家的關係，太膚淺，不需要為我們的友誼加上裂痕，太幼稚。」

▲ 唐詩詠認為誰是阿嫂也沒所謂。（唐詩詠IG圖片）

被問到會否想靚湯成為阿嫂時，詩詠表示無所謂，最重要是馬明和馬媽媽喜歡，她又謂自己已跟馬明傳緋聞多年，得悉對方拍拖覺得很開心，並希望自己也可盡快有男友。

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