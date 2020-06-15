【迪士尼重開】香港迪士尼樂園6月18日重開　設入場人次限制市民須網上預約

香港迪士尼樂園今日（15日）公布，本周四（18日）重開，初期每日會設有入場人次限制及實施人數管制，市民需透過官網預約入園日子，並須作出健康聲明，遵守園內多項防疫措施，包括進園前須通過體溫檢測﹑在園內佩戴口罩﹑保持適當社交距離等，但會暫停入園者與迪士尼卡通近距離互動及合照的安排。樂園指，年票會員今日起可率先預約入園日子，非年票持有者明日（16日）中午起可預約。

▲ 香港迪士尼本周四（18日）重開。（香港迪士尼樂園提供）

香港迪士尼表示，重開初期，所有樂園門票持有人、奇妙處處通會員及免費門票持有人，均須透過樂園預約網站，以有效門票或會員卡，預約到訪日期，登記過程中，均須作出健康聲明。

樂園指，奇妙處處通會員可多享一日優先預約入園﹑即到訪前的8日內預約，並率先可在今日開始登記；其他人士的入園預約將於明日中午12時開始，並須於到訪前的7日內預約，已預約者須於入園時出示有效門票或會員卡，3歲以下的小童不須進行預約，並可如常免費進入樂園。

▲ 市民需透過官網預約入園日子。（香港迪士尼樂園提供）

香港迪士尼樂園重開後新防疫規例：

在到訪樂園前7日內，預先在香港迪士尼的入園預約網站，購買門票及預約到訪日期；「奇妙處處通」會員也須於到訪前預約，並可優先可在到訪前8日內預約。

在進行網上入園預約過程中，須作出健康聲明。

抵達香港迪士尼樂園時，須通過體溫檢測。

到訪樂園時，須佩戴口罩，在餐飲處所內飲食期間除外。

▲ 樂園各處的排隊區、餐廳、遊樂設施、以及其他設施，都會實施社交距離措施。（香港迪士尼樂園提供）

▲ 樂園加強園內設施的清潔及消毒。（香港迪士尼樂園提供）

香港迪士尼說，大部分園內遊樂設施、商店及餐廳均會重開，並實施人數管制，市民可瀏覽樂園網頁或手機應用程式，了解各項遊樂設施及娛樂項目的最新情況。樂園各處的排隊區、餐廳、遊樂設施、以及其他設施，都會實施社交距離措施，惟迪士尼朋友與賓客近距離互動及合照，將會暫停，改以加入社交距離措施的迪士尼朋友體驗代替，樂園酒店服務亦會逐步恢復。

樂園強調，在恆常的清潔標準上，會進一步在高接觸量的地方加強及加密清潔和消毒次數，並增設消毒搓手液裝置，所有人在園內都要佩戴口罩、保持適當的社交距離，以及遵從其他指引。

▲ 樂園增設消毒搓手液裝置。（香港迪士尼樂園提供）

▲ 樂園加強園內設施的清潔及消毒。（香港迪士尼樂園提供）

受新冠肺炎疫情影響，香港迪士尼樂園自1月26日起暫停開放，至今已近5個月。樂園表示，受影響的 「奇妙處處通」會籍的有效日期將獲延長，延長日數為2020年1月26日至6月17日期間樂園暫停開放的日數，扣減其會籍級別的平日不適用日子日數後，再額外多加30天。

另一主題樂園海洋公園已於剛過去的星期六（13日）重開，並於首個半月（6月13日至7月31日）逢星期二休園，每日會限制每日入場人次及實施一系列防疫措施，並推出多項港人優惠。

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記者：陳曉瑩