【湯馬戀】湯洛雯穿鬆身衫孕味濃　馬國明回應女友靚湯懷孕傳聞

▲ 靚湯穿鬆身衫孕味濃，馬國明回應女友懷孕傳聞。

馬國明與湯洛雯（靚湯）日前被傳媒影到雙雙出入女方香閨，隨即大方公開戀情，二人坦言每次戀情均視結婚為最終目標。然而戀情才剛公開數日，就已傳出靚湯懷孕說法，男友馬明立即否認傳聞：「無啲咁嘅事！」

現年46歲的馬國明形象極好，一向被視為圈中筍盤。去年與前女友黃心穎分手後回復單身，多次傳出與「契妹」唐詩詠日久生情，怎料原來「真命天女」另有其人，日前被傳媒影到與當年合作《心理追兇》而結緣的「靚湯」湯洛雯拍拖行街，更雙雙出入女方位於紅磡的香閨。

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▲ 二人因劇集《心理追兇》而結緣。（影片截圖）

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馬明靚湯互見家長

隨即二人分別在社交媒體大方認愛，馬明在新開的instagram帳號第三個帖文就已經是公開戀情的照片。

娛樂圈內外均對他們送上無限祝福，而蜜運中的戀人均對對方讚口不絕，馬明更指靚湯已經見過其家長，雙方又異口同聲表示每次戀愛均視對方為結婚對象。

▲ 靚湯一身鬆身衫配上圓潤身形孕味甚濃。（影片截圖）

就在昨日，靚湯為新劇《一笑渡凡間》拍攝外景，身穿黑色鬆身服裝接受媒體訪問，有感臉頰和腰肢都充滿肉感，湧出濃濃孕味。

事後有傳媒分別向當事人查證，「經手人」馬國明立即否認：「無啲咁嘅事！」而靚湯亦簡短回應：「Of course not.」

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▲ 蜜運中的女人心情特別好。（影片截圖）

而當日受到愛情滋潤的靚湯，即使在意溫下穿著古裝拍攝外景，但心情仍然靚爆，不時與拍檔閒聊消磨時間，開拍時又非常專業一Take過完成拍攝，狀態大勇。

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