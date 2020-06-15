【消委會】消委會檢測29款雪榚樣本　麥當勞新地含山梨酸KFC新地大腸菌群超標

▲ 消委會測試市面29款雪糕樣本，其中2款含菌量超標。

雪糕是消暑的甜品，消委會測試市面29款預先包裝及非預先包裝的雪糕及冰凍甜點，發現2款非預先包裝樣本，包括「阿波羅」薄荷朱古力和「KFC」特選牛乳朱古力曲奇新地，分別檢出總含菌量和大腸菌群含量超出法例上限，另有2款樣本，包括「麥當勞」朱古力脆皮草莓新地和「Sweets House CHA CHA」豪華版軟雪糕，檢出不可添加於以乳類及脂肪為主的甜品的防腐劑山梨酸 。

消委會測試市面29款預先包裝及非預先包裝的雪糕及冰凍甜點，根據《冰凍甜點規例》的規定，任何供出售的冰凍甜點，總含菌量為每克不可多於50,000個細菌，大腸菌群含量則為每克不可多於100個大腸菌群。

「KFC」新地大腸菌群含量超標1.8倍

測試結果顯示1款非預先包裝雪糕樣本「阿波羅」薄荷朱古力的總含菌量為每克含58,000個細菌，以及1款非預先包裝雪糕樣本「KFC」特選牛乳朱古力曲奇新地的大腸菌群含量為每克含280個大腸菌群，分別超過上述標準，顯示產品的衞生情況欠理想，但並不會引起食物中毒。

消委會指，雪糕和冰凍甜點由製造到售賣涉及多個工序，運輸、儲存的溫度、處理食物的工具和機器的潔淨度、售賣時的處理、員工的衞生情況等，都會影響最終售賣給消費者的產品的微生物含量。

麥當勞草莓新地含低毒性山梨酸

此外，《食物內防腐劑規例》中列明，山梨酸作為防腐劑不可添加於以乳類和脂肪為主的甜品，在是次測試中有2款非預先包裝冰凍甜點，包括「麥當勞」朱古力脆皮草莓新地和「Sweets House CHA CHA」豪華版軟雪糕，分別檢出含每公斤57及123毫克的山梨酸。

消委會指出，山梨酸屬低毒性，由於該2款樣本有加入其他配料，如朱古力漿、糯米丸子、紅豆蓉等而製成，因而未能確定山梨酸的來源，消委會已將相關資料轉交予食物安全中心跟進。

【消委會】消委會雪糕衞生問題檢測 4款無菌及不含防腐劑雪糕

麥當勞生產商表示，過去近6年已對超過1,413種食材包括新地進行包括微生物含量等測試，全部測試結果滿意。另表示本會檢出的山梨酸含量來自士多啤梨糖漿而非新地，而相關的山梨酸含量亦符合香港法例規定。

「KFC」生產商表示，非常關注是次個別事宜並派出專責團隊全面跟進，除即時於有關分店停售所有新地，更委託獨立檢測認可機構為全線分店進行新地測試，結果全線符合品質要求。

「Sweets House CHA CHA」代理商表示，此產品在生產過程中並無添加防腐劑，檢出的防腐劑乃來自其中一款原材料，含量亦符合本港法例標準。

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責任編輯：陳子謙