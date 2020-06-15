【出軌丈夫】丈夫約2女出街稱將離婚無肉體出軌　患病港媽吐苦水：要委屈接受嗎？

▲ 一名港媽在討論區大吐苦水，指丈夫約2女外出，早晚噓寒問暖，更辯稱自己即將離婚。

忠誠是夫妻關係之間最重要元素，只要任何一方不忠都會對另一半造成不可磨滅的傷害。一名3孩媽媽於討論區無助求救，指她日前發現丈夫疑與2名女子單獨外出，不時對她們噓寒問暖，更先對方表示自己將會與妻子離婚。當港媽向丈夫攤牌時，對方辯稱自己沒有肉體上出軌，又指與異性有來往是正常不過的事，反怪責妻子小事化大，令她無奈向網民吐苦水，「要委屈自己接受嗎？」

一名港媽在網上討論區「親子王國」以「老公精神出軌，仲話我小事化大」為題發帖，指在兩個星期前，趁著丈夫喝醉時看對方的電話，無意中發現他與2名女子有曖昧的對話，對2女關懷備至，

每朝早都會say honey早晨，中午問人食lunch未，晚上會say goodnight。

除了三餐噓寒問暖外，還約會她們外出見面、照相，更向對方表示自己正辦理離婚手續。

丈夫稱無肉體出軌

港媽無法接受直接質問丈夫，對方竟稱自己「未有肉體出軌」，甚至怪責她「小事化大」，指與異性來往是正常事，

佢覺得好平常，我話平常到要同人講自己搞緊離婚，擺明係去溝女。

患病不能工作 兒子尚小

港媽無助表示，因身體患病，不能工作，還需要照顧僅7歲的兒子。但兒子雖年紀尚小，但已明白何謂離婚，曾便民不想父母分開，港媽感到十分苦惱，

唔通真係為咗個仔，要委屈自己接受嗎？

網民：要自強

帖文引來網民熱議，有人直指其丈夫非精神出軌，「肉體出軌只係遲早既事」、「有約會、有合照、叫緊人honey，點肯定佢哋未發生肉體關係？」及「用得同老婆搞緊離婚做藉口 ，畀你發現都可以覺得冇問題，你老公擺明唔怕你」。不少網民認為港媽不應依賴丈夫而委屈自己，「有福氣嘅女人可靠男人，冇嘅就靠自己，一定要自強」及「我係樓主就計劃自己獨立能力」。

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責任編輯︰王明芳