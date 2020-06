【那些我愛過的人】連詩雅回望十年演藝心路　Shiga感恩歷低潮磨練成長【多圖】

▲ 連詩雅發表長文回望十年演藝心路歷程。

連詩雅(Shiga)近日在TVB新劇《那些我愛過的人》,演醫生書文一角受到不少讚賞。在2010年出道的連詩雅,日前在社交平台發表長文,回望入行十年的心路歷程,Shiga並感謝這些年來陪伴她走過高山低谷的好友。

▲ 2010年6月推出首支單曲。

歌手出身的連詩雅,在2010年6月14日推出首支單曲《灰伯爵的忌廉遐想》,日前Shiga在IG上載多張出道時舊照,包括首張單曲的封面照、音樂會照片、跟歌迷聚會照,以及跟同公司周柏豪和同事的合照,回望過去十年的重要回憶。

▲ Shiga因拍《那些我愛過的人》,跟黃翠如陳自瑤成好友。(取自IG)

Shiga並發表長文,感慨表示就「就樣就走過了10年」,她寫道:「這10年來經歷了很多的高高低低,有失去的,也有得着的。至少從前的那個小妹子,現在都已經是一位大女孩。

▲ 連詩雅回望過去十年起跌。(取自IG)

她稱:「回想到這10年的路,每一次以為踏前了一步卻退後了兩步,但我從來沒有忘記初衷再難的路,都會一直行因為我知道我並不孤單。」

▲ Shiga唱過不少抒情作品。(取自IG)

Shiga又感觸道:「人生高低就好像跨欄一樣,跨過了回望了。你會發現沒你想像的那麼難,沒你想像的那麼糟 我還記得有人曾經同我講過,"Nothing worthwhile in life is ever easy and Nothing easy in life is ever worthwhile",時刻緊記 所有成功都是有理的有付出的那就再難的路都不會輕易放棄。」

▲ 10年前出道的Shiga,跟周柏豪屬同一經理人公司。(取自IG)

她指:「很感恩有你們無論係從10年前一直都在的你們或者已在我生活圈飾演了不同角色的你們,這10年入邊你們都成就了我磨練了我陪伴了我。」

▲ 去年加入星夢娛樂,有不少演出機會。(取自IG)

Shiga又稱自己是一位很喜歡把回憶細味的人,所以經歷過的一切會一直放在心中,並會繼續努力,希望做得更好!」

▲ Shiga事業也曾歷起跌。(取自IG)

事業曾受抨擊

連詩雅15歲讀書時已兼職任模特兒,2010年為華納唱片發掘成歌手入行,其後拍電影《喜愛夜蒲》獲提名香港電影金像獎最佳新演員。

▲ 連詩雅跟關楚耀合作《喜愛夜蒲》不乏大膽演出。

事業起步不錯,可是12年5月,連詩雅被媒體揭發跟前男朋友曲赤的親暱照片,鬧出不少風波,連詩雅其後在記招交待,不雅照是在16歲時與曲赤談戀愛所拍下,她不清楚照片來源,亦會追究事件。

▲ Shiga一向不吝嗇展示美好身材。(取自IG)

2016年,連詩雅為ViuTV拍攝《跟住矛盾去旅行》,其間因在節目的英文發音,被網民熱列討論,更一度被形容為「偽ABC」。

▲ Shiga身形苗條,曾公開塑身之道。(取自IG)

連詩雅在音樂上有不少抒情歌受歡迎,代表作如《到此為止》在YouTube點擊率有過千萬。去年連詩雅加盟星夢娛樂,同時在TVB有不少演出機會,事業走向另一階段。

▲ Shiga稱自己是一位很喜歡把回憶細味的人。(取自IG)

