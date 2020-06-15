【消委會】9款樣本兒童水上用品含皮膚和呼吸道致敏物 長時間接觸或致紅疹或過敏反應
夏日炎炎，不少父母也會帶家中兒童到海邊或泳池玩水，兒童水上用品自然是夏日的必備之物。消委會測試了市面上22款兒童水上用品，包括15款游泳輔助用品和7款水上玩具，發現當中13款游泳輔助用品樣本不符合歐洲游泳輔助用品安全標準的要求，3款水上玩具樣本未能符合歐洲玩具安全標準的要求。另外，所有樣本皆檢出有害的多環芳香烴（PAH），且全部樣本均檢出萘潛藏致癌風險，情況令人關注。
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除了22個樣本均檢出致癌物萘外，測試亦發現當中有8款樣本檢出菲、2款檢出芘，由於菲和芘屬皮膚和呼吸道致敏物，上述樣本全為中國製品，雖然檢出含量皆符合德國自願性安全標籤計劃GS Mark的總量要求（水上玩具上限為1 mg/kg、游泳輔助用品上限則為10 mg/kg），惟需留意長時間接觸仍有機會引致紅疹或過敏反應。
|牌子及型號
|售價
|菲
|芘
|總分（5星滿分）
|Babymate Baby Nack Floating Ring
|$199
|0.33
|/
|3星半
|SwimavaSwimava BabyStarter Ring
|$250
|0.2
|/
|3星半
|Zoggs Zoggy Trainer Seat Stage 1 Baby Swimming
|$161
|0.2-0.4
|/
|4星
|SwimavaBaby Swim Seat 6mth+ (Up to 18kg)
|$299
|0.26
|/
|3星半
|Big MouthLucky Duck LiL' Float
|$169
|0.36
|/
|3星
|Intex
|$129
|0.24
|/
|2星半
|Decathlon NabaijiDecathlon NABAIJI Kids Ring Dragon
|$39
|0.2
|/
|3星半
|Zoggy Swim Ring Stage 2 Learn to Swim (302216)
|$75
|0.37-0.47
|0.2
|3星半
|Hello KittySwimming Ring 60cm
|$45
|／
|0.25
|3星半
根據國際癌症研究機構（IARC）的數據，萘屬於2B級的可能致癌物質，菲和芘則不屬於致癌物質，但由於測試樣本主要供年紀較小的兒童使用，這年紀的兒童有機會在使用產品時用口吮吸，增加攝入PAHs 的風險。另外，萘本身具揮發性，故此亦可能經呼吸吸入。而菲和芘屬於皮膚和呼吸道致敏物，有機會因長時間接觸而引致紅疹或過敏反應。本會建議產品生產商盡力降低產品中PAHs含量，以保障年幼消費者的健康。消費者在選購游泳用品時，如果發現產品有濃烈氣味，可考慮先把產品放在通風位 置幾天，待氣味散去才予兒童使用，以降低兒童吸入PAHs的風險。
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責任編輯：郭家穎