【消委會】9款穩定性及安全性評分最高兒童水上用品　泡沫型塑膠浮力較為穩定

▲ 消委會提醒若兒童水上用品穩定性不足，或會增加意外發生的風險。（資料圖片）

夏日炎炎，不少父母也會帶家中兒童到海邊或泳池玩水，兒童水上用品自然是夏日的必備之物。消委會測試了市面上22款兒童水上用品，包括15款游泳輔助用品和7款水上玩具，15款屬游泳輔助用品的樣本中，4款嬰兒游泳頸圈及2款兒童游泳胸圈為可穿戴的游泳輔助用品，另有9款為兒童游泳座椅。

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消委會提醒，若兒童水上用品穩定性不足，有機會增加意外發生的風險。TOPick從22個測試樣本中總結出以下9款評分最高兒童水上用品，其穩定性及安全性能較佳，

牌子及型號 售價 量得浮力 水中穩定性（5星滿分） 水上玩具安全（5星滿分） 總分（5星滿分） Fred's Swimtrainer Freds Academy Freds Swimtrainer $199 90.6N / / 4星半 Swimava Baby Body Ring 12mth+ (Up to 18kg) $250 84.8N / / 4星 NabaijiBB Seat Bouee Siege bebe $89 / 5星 / 4星半 Zoggy Trainer Seat Stage 1 Baby Swimming $161 / 5星 / 4星 Zoggy Trainer Seat Stage 1 Start to Swim $179 / 5星 / 4星 Intex $32 135.5N / 5星 5星 Decathlon NABAIJI Kids Ring Dragon $39 86.9N / 5星 4星半 Disney Princess55cm Swimming Ring $39 92.1N / 5星 4星半 Zoggy Swim Ring Stage 2 Learn to Swim(302216) $75 77.8N / 5星 3星半

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香港業餘游泳總會提醒家長，在選擇游泳輔助用品前，應先瞭解兒童的身體發展狀況和游泳技術。若家長未瞭解初學子女的程度，應向教練瞭解輔助用品是否適合。

應留意產品尺碼、適用年齡及體重，同時每次使用前應仔細檢查清楚產品有否損壞或漏氣，以策安全

一般吹氣游泳用品雖然較為舒適但耐用程度一般較低；泡沫型塑膠（foam）則耐用性較高而浮力較為穩定

兒童游泳圈只是一種供兒童在淺水地方玩水的玩具，容易鬆脫，直接帶來溺水危險

3歲以上的兒童可嘗試利用不同的游泳輔助用品去學習基本游泳技巧，例如穿戴式的兒童游泳圈和水袖等

任何游泳輔助用品都不是救生用品，家長必須時刻在旁留意兒童的狀況，減低溺水意外的機會

到兒童開始學習不同的泳式的階段，可使用一些泡沫型的游泳輔助用品輔助學習

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責任編輯：郭家穎