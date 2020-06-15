【惹蚊原因】特別惹蚊未必與血型有關 消委會拆解3類較易惹蚊人士

▲ 消委會拆解3類最易惹蚊人士。

夏天為大地帶來蚊患，但總有人特別惹蚊，血型時常與被蚊咬扯上關係，有人認為Ｏ型血不惹蚊，卻又有Ｏ型血的人被蚊叮得滿身紅腫。還是有其他影響因素？消委會引述研究表示，普遍大汗人士、呼出二氧化碳濃度高或體溫較高的人士，都是較惹蚊的。

究竟是甚麼吸引蚊子叮咬？消委會表示，很多研究者認為是體味，尤其是身體排出的乳酸或尿酸，每人皮膚上有數以萬計的微生物群，而遺傳、飲食習慣、居住地及周圍環境等均影響皮膚微生物群的組合，以致所發出的人體氣味有所不同。

另外，也有認為是個別人士呼出的二氧化碳濃度及體 溫較高，呼吸時會呼出二氧化碳，較活躍時例如運動，呼出的二氧化碳量就會更多。蚊子可檢測環境中的二氧化碳量，當二氧化碳增加時，蚊子就會知道人在附近，並會移動至該範圍內。

消委會總結，普遍大汗人士、呼出二氧化碳濃度高或體溫較高的人士，例如懷孕婦女或做完運動的人士，都是較惹蚊的，建議做好防蚊措施。

英國專家：身體微生物群組合影響蚊隻叮咬喜好

英國《每日郵報》早前引述英國史丹福郡大學生物科學講師Richard Halfpenny指出，不同人皮膚上的微生物群組合，最有證據顯示影響蚊隻叮咬喜好。

他解釋，人體皮膚、毛孔及頭髮毛囊上，都有上百萬非致病性微生物菌群，因應不同人遺傳、飲食習慣、居住地及周遭環境等，微生物菌群亦會有不同組合，所釋出的揮發性有機化合物人體氣味亦會不同，當中部分氣味特別吸引蚊隻叮咬。

Richard Halfpenny提及，單純汗水不會釋出氣味，不能吸引蚊隻叮咬，惟當中汗水的化學成分及排汗頻率，會有助特定微生物菌群的生長，從而吸引蚊隻叮咬。至於如何扭轉惹蚊情況，專家則稱如可知道蚊隻偏好的微生菌群氣味，或可改善被蚊叮咬的情況。

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責任編輯：王明芳