【HBO劇】山下智久苦練英語簽韋史密夫旗下進軍國際　山P演全英語對白劇《南極兇案》【有片】

▲ HBO劇《南極兇案》是山下智久進軍國際的劇集。

HBO Asia全新原創劇集《南極兇案》（The Head）作為一齣極地求生的懸疑劇集，賣點之一是其國際化卡士，而它更是日本男星山下智久首齣全英語對白的劇集。

35歲的山下智久隸屬Johnny事務所，11歲已入行，曾組偶像組合，卻沒有放棄讀大學，早在20幾歲開始就把學英文當興趣，更曾表示：「我要在30歲前把英文練好，40歲前征服西班牙文！」。能加入演出國際卡士的《南極兇案》，證明他的努力沒有白費。

▲ 山下智久在《南極兇案》演天才微生物學家，並且演唱主題曲《Nights Cold》。（劇照）

主演《CODE BLUE緊急救命》系列劇集的山下智久首度躍上國際舞台，參與HBO原創影集《南極兇案》，挑戰全英文台詞演出。

此劇是HBO Asia與西班牙The Mediapro Studio和日本Hulu共同合作的劇集，國際卡士包括憑《紙房子》（Money Heist）知名度勁升的「Professor」西班牙男星Álvaro Morte、曾演電影《蘇格蘭女王：爭名奪后》的Katharine O’Donnelly等，全劇以英文和麥語為主，而山下智久則是全劇唯一的亞裔演員。

▲ （劇照）

山下智久在劇中演一名天才微生物學家Aki，跟Katharine O’Donnelly演的年輕醫生Maggie一樣，均是首次到南極星六號研究站進行進行與氣候變遷相關的重要研究工作。就在冬季降臨南極，太陽將會隱沒，永夜隨即展開的6個月，基地卻突然與外界斷了聯繫，還發生了懸疑兇案。

山下智久早前表示，他和導演及監製有很多討論。明白了角色他的背景之後，製作人甚至給他為角色取名。他解釋Aki，是日文「秋天」的意思，既寒冷又溫暖。暗示了這個角色的複雜性，不是典型的正派角色。

▲ 《南極兇案》是HBO Asia與西班牙The Mediapro Studio和日本Hulu共同合作的劇集，主要拍攝地是西班牙的攝影棚，而極地景色則在冰島拍攝。（劇照）

在首集，山下智久的對白也不少。而無論是劇中演出抑或事前面對傳媒的宣傳，山下智久都展示出其不俗的英語能力，對答如流。

事實是，外表帥氣的山下智久是日本藝能界的高才生。加入藝能界24年，在不同年代跟不同成員組成B.I.G、Four Tops、NEWS修二與彰等組合，唱歌、拍日劇《求婚大作戰》令他人氣高企，但他從沒有放棄讀書。

▲ 山下智久和新垣結衣合作的《CODE BLUE緊急救命》系列劇集，鞏固了他在日本藝能界地位。（網上圖片）

在2008年9月畢業於日本私立名校明治大學的商學部市場系的山P，早在20幾歲開始就把學英文當興趣，更曾表示：「我要在30歲前把英文練好，40歲前征服西班牙文！」

他也更透露學英文方法之一是看YouTube，如果遇到不會的單字就記下來，再去查清楚意思。

▲ 2019年5月韋史密夫到日本宣傳時和山下智久見面，並在instagram甫出合照，當時外界都察覺到山P 有意進軍國際。（取自山下智久IG）

2014年時，山下智久也曾主持富士電視台節目《大人のKiss英語》，他會打拍第3季時更是改名為《山P的Kiss英語》，大哂英語能力。

在2019年，山下智久更和韋史密夫（Ｗill Smith）旗下的Overbrook Entertainment簽約進軍國際，並表示以對方為事業榜樣。

今回他拍《南極兇案》能跟西班牙男星Álvaro Morte合作，並且在西班牙影棚拍攝，似乎他正如40歲前征服西班牙文的目標邁進。

INFO

《南極兇案》共6集，逢星期五晚上9時於HBO頻道（Now 115台）播出，可於HBO GO （Now E）重溫。