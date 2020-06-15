【無品乘客】港鐵車廂內公然開餐食飯盒　無品男垃圾棄地一走了之

▲ 無品男在港鐵車廂公然開餐食飯盒，之後將垃圾棄地一走了之。

港鐵車廂內嚴禁飲食，加上新冠肺炎影響，正常人都不會在公眾地方拉下口罩吃東西。但有網民日前分享，有一名男子不但在港鐵內食飯盒，之後更將垃圾掉在地上便一走了之，非常沒有公德心！

垃圾放在地上一走了之

一名網民在Facebook群組「西環變幻時」發文，表示前日（13日）下午2時許在荃灣線列車上，目擊一名男子在車上進食飯盒，公然違反港鐵「禁止飲食」的附例。

▲ 男子公然在港鐵車廂內「開餐」。（圖片來源：西環變幻時Facebook）

從照片及影片可見，車廂內乘客不少，該名穿灰衣的男子未有戴上口罩，在車上進食外賣飯盒，並將飲料放在腳邊。樓主目擊他未有處理垃圾，將垃圾放在地上後只顧玩手機。直至列車到達金鐘時，他頭也不回地離去，未有帶走垃圾。

網民建議大叫：先生你漏咗嘢

有網民質疑樓主為何不指摘他，認為不應縱容他的行為，影相放上網只是「圍爐」，無實質作用，更指這樣會令到更多人違規。有人無奈表示：

現場啲人覺得冇問題，定習慣有事都唔敢出聲。

對於不敢當面提醒的乘客，有網民建議可站在他面前狂咳或打乞嚏，令他自己收歛。亦有人建議可以用整個車卡都聽到的聲量大叫：「先生你漏咗嘢未拎啊」，甚至有人提出可以按停列車，叫職員處理。

不少人批評該名男子，指他「乞兒都不如，肉酸到一個點」，亦有人鬧他垃圾蟲及無品，更為他改名「地鐵飯盒哥」。有網民認出他，但就指「佢好癲架！只開聲唔夠佢黎架！我諗冇幾個大隻佬應該搞佢唔掂」。

根據《香港鐵路附例》第27條，乘客不得在已付車費區域內進食，處罰為2千港元。附例中又提到將垃圾拋在鐵路處所，最高及罰款5千港元及監禁6個月。

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責任編輯：王俊賢