【新冠肺炎】祿泉樓33歲男住戶支氣管有病毒確診　許樹昌：情況不尋常但沒有證據是空氣傳播

▲ 許樹昌教授認為如果出現空氣傳播，感染人數會更加多，現時未有證據證實此說法。（資料圖片）

沙田瀝源邨確診群組增加感染人數，在星期六（13日）一名33歲男病人確診，居於沙田瀝源邨祿泉樓10單位，與最先確診的34歲女患者是同層及相鄰單位。中大呼吸系統科講座教授許樹昌指，現時病人的分佈不認為出現空氣傳播的情況，否則感染人數會更多，又認為有關群組的患者沒有在社區引起感染，限聚令可以放寬，例如酒樓可以一桌12人。

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中心正指該名33歲男病人（第1,110宗個案），過去健康良好，他與5月31日確診的第1,084宗個案34歲女病人的12單位同層及相鄰，因應祿泉樓的群組個案，衞生署已於6月4日採取審慎的感染控制措施而疏散祿泉樓各樓層的10及12單位沒有病徵的住戶，病人亦於當日被安排入住檢疫中心，但同日出現發燒並被送往威爾斯親王醫院接受測試。

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病人住院期間抽取的鼻咽拭子及咽喉拭子樣本、深喉唾液樣本及糞便樣本對嚴重急性呼吸系統綜合症冠狀病毒2呈陰性反應。病人因持續發燒及肺炎於6月12日接受支氣管鏡檢查，期間抽取的支氣管分泌樣本證實對嚴重急性呼吸系統綜合症冠狀病毒2呈陽性反應，現時情況穩定。病人自6月4日起住院，除同住兩名兄長及母親外，沒有其他密切接觸者，該兩名兄長及母親亦自6月4日起在檢疫中心接受檢疫。

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政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日（15日）在香港電台節目《千禧年代》表示，沙田瀝源邨祿泉樓最新確診新型肺炎的男子，在深入支氣管抽痰後才驗到陽性，情況不尋常，但目前沒有證據支持是空氣傳播。許樹昌表示衞生署早前在祿泉樓很多地方抽取的樣本均屬陰性，唯一無抽取的是空氣樣本，如果是空氣傳播會影響許多人，但現時確診病人的分佈情況及徵狀並不支持空氣傳播的說法。

另外，限聚令將於本周四屆滿，許樹昌表示，看不到祿泉樓的病例有跡象散出社區，海洋公園已重開，書展亦在下月舉辦，他認為限聚令可以放寬，例如酒樓每枱可以坐12人，但枱與枱之間仍要有分隔，同時可考慮重開球場予市民做運動，但認為當局應將檢測量增至每日7000個樣本，可以早些隔離防止傳播。

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責任編輯：伍瑋瑋