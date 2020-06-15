【消委會】驅蚊劑活性成分逐個捉　消委會拆解驅蚊產品成分的副作用

▲ 不同的驅蚊劑成分，可能會導致副作用。

夏天蚊蟲特別多，外出郊遊記得帶備驅蚊劑！消委會最新一期《選擇月刊》拆解69款天然及化學驅蚊產品常見的成分，指出或引致過敏的成分，叮囑大眾小心使用，尤其是嬰幼兒。

1. 避蚊胺（N,N-diethyl-3-methylbenzamide，diethyltoluamide，簡稱DEET）

影響：

屬於廣泛應用多年的驅蚊成分，但其安全性一直備受質疑。

使用高濃度的避蚊胺產品或接觸過量避蚊胺，有機會引致皮疹、水泡及令皮膚及黏膜受刺激，尤其用於兒童身上。

不過，美國環境保護局認為避蚊胺用於年幼動物和成年動物的效果分別不大，亦沒有足夠數據證明避蚊胺用於兒童有特別不良影響，因此沒有限制避蚊胺應用於兒童身上。

使用建議：

美國食品及藥物管理局的建議：2個月以下嬰兒不應使用含避蚊胺的產品。

加拿大健康局的指引：6個月以下的嬰兒不應使用含避蚊胺的產品。

香港衞生防護中心建議：兒童應盡量使用較低濃度（上限10%）的避蚊胺，6個月以下的嬰兒不要使用含避蚊胺的昆蟲驅避劑，但如前往蚊傳疾病流行的國家或地區而有機會被蚊叮咬，2個月或以上的兒童可使用濃度上限為30%的避蚊胺。

▲ 市面上12款含有DEET成分的驅蚊劑。（相片由消委會提供）

2. 派卡瑞丁（picaridin）/埃卡瑞丁（icaridin）

特性：

幾乎是無色無臭，用於皮膚不會感到黏膩，較避蚊胺不易刺激皮膚及不會損壞塑膠和人造纖維衣物。

屬於歐洲和澳洲防蚊產品常用的活性成分，用於驅蚊產品的含量一般由5%至20%。

影響：

含20%派卡瑞丁的驅蚊產品：一般有3至4小時驅蚊效能，雖然較安全，但可能會刺激眼睛，使用時要小心。

使用建議：美國建議，2個月以下兒童不應使用含派卡瑞丁的驅蚊產品。加拿大健康局則建議，6個月以下的兒童不應使用。

3. 丁基乙酰氨基丙酸乙酯（ethyl butylacetylaminoproprionate，又稱IR3535）

特性：無色、幾乎無味的合成氨基酸，通常可用於人類和動物的皮膚，但有研究顯示這成分的驅蚊效用較避蚊胺低。

影響：可能會刺激眼睛。

使用建議：美國建議，2個月以下兒童不應使用含IR3535的驅蚊產品。加拿大健康局則未有相關指引。

4. 對-薄荷烷-3,8二醇（p-menthane-3,8-diol，簡稱PMD）

特性：通常提取自檸檬桉或檸檬尤加利樹（lemon eucalyptus）的精油。

影響及使用建議：PMD可能會刺激眼睛，美國疾控中心及加拿大兒科學會都不建議3歲以下兒童使用PMD，以及避免接觸眼睛。

效能：美國疾病預防及控制中心只建議，使用提煉過的檸檬尤加利油作驅蚊用途，但對於未經提煉的檸檬尤加利精油，因未能證實同樣具驅蚊功效，故並不在建議之列。

5. 甲基壬基酮（methyl nonyl ketone或2-undecanone，又稱IBI-246）

特性：來自野生番茄的天然物質，相對於以上4種成分，屬美國較新註冊的驅蚊成分，巿面上部分產品將其標示為野紅茄提取物。

作用：甲基壬基酮幾乎無毒，可用於化妝品和用以驅逐貓狗。

6. 香茅油（citronella oil）

特性：從香茅草提取的天然驅蚊劑

作用：在美國普遍認為安全(generallyrecognizedassafe，GRAS)，毋須在美國環保局註冊，長久以來作驅蚊成分，也可作調味劑。

影響：

主要成分是香茅醇（citronellol）、香茅醛（citronellal）和香葉醇(geraniol），香味較強，個別人士未必能接受。

香茅油可能會輕度刺激皮膚、眼睛、喉嚨，引致咳嗽，長期或頻繁接觸，可能會引致皮膚過敏，加拿大政府認為不應用於嬰幼兒。

消委會又指，市面還有其他天然植物成分混合物的驅蚊產品，常見成分包括：檸檬桉油（lemon eucalyptus oil)、檸檬草油（lemongrass oil）、雪松油（cedar oil）、大豆油（soybean oil）等。美國環保局認為，這些驅蚊成分屬低風險除害劑（minimum risk pesticide）而毋須註冊，但低風險並不表示絕對安全，使用時可能會刺激皮膚，尤其有日曬的時候，因某些植物成分接觸紫外線後可能引致皮膚過敏。

美國環保工作組織（US Environmental Working Group，簡稱EWG）的資料指出，植物成分一般含可能令人致敏物質（human allergens），致敏香料成分如：檸檬桉油含有香茅醇，檸檬草油含有香葉醇、檸檬烯等。在歐洲駐留類化妝品中，濃度超過0.001%便需在產品成分列表標示。

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責任編輯：羅嘉欣