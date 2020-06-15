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【復課減壓】初小首日復課不上堂先處理學生心情　聖文德校長：冀能在復課日讓學生感受到愛

教育 12:11 2020/06/15

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熱門 馬國明 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 超市大搜查

情緒機構JUST FEEL共同創辦人郭梓樂主持感講森林。(受訪者提供)

K3、初小和高小已分別復課，有小學焦點是追趕課程，但其實小朋友沒見老師、同學太耐，身、心靈也需要重新適應。為了幫助學生減輕復課不安和焦慮，聖文德天主教小學在首天不會上堂，推行一整天的體驗活動「歷九嘗新文德體驗日」，讓學生在柔和背景音樂下，察覺及抒發自己的感受，並貼到樹上。

張偉菁校長指出，因為學生們離開了學校差不多4至5個月，對他們來說，學校好像一個很熟悉的地方，但又是一個很陌生的地方。

校長強調，讓每一位學生保持情緒健康，對他們將來的成長和學習至為重要。(受訪者提供)

他們被關在家中數個月，如果要他們一回校就要做功課、讀書，在家又受父母的壓力，他們回校會帶著恐懼，那就無法接受好好的成長和學習，故我們希望在復課日讓學生能夠感受到愛。

校長強調，從學校的角度，讓每一位學生保持情緒健康，對他們將來的成長和學習至為重要。

策劃體驗日的情緒機構JUST FEEL共同創辦人郭梓樂解釋，「體驗日」的活動是兼顧身心靈，而且有動有靜，旨在照顧有不同需要和性格的學生，同時也為了幫學生在心態、技能和知識上克服復課帶來的挑戰，使他們更能適應學校生活。

例如「一起拉筋」是讓久困家中沒有走動的學生，跟住老師指示伸展身體；「訂立目標」由老師指導學生，規劃未來一個月的目標；「感講森林」是讓因太久沒見朋友和老師的學生，能夠安全而舒服地表達自己的正面和負面感受，也寫下勉勵他人的說話，使他們與自己和同學更加連結；另外，「曼陀羅」則讓學生透過繪畫沉澱心靈。

「歷九嘗新文德體驗日」讓學生察覺及抒發自己的感受，並貼到樹上。(受訪者提供)

體驗活動小冊子。(受訪者提供)

上周一高小同學十分願意參與「感講森林」，例如小四的黃美馨分享說：「我寫了開心，因為我可以在復課後見到所有朋友和同學」；負面方面，小六學生韓庚志則說：「我這幾個月都很害怕身邊會有人感染肺炎，很怕自己會看不見身邊的人。」

小六學生韓庚志說：「我這幾個月都很害怕身邊會有人感染肺炎，很怕自己會看不見身邊的人。」(受訪者提供)

校方指出：

學生安全地分享感受，有助學校訓輔組之後識別有需要的學生，再進行跟進。

校長補充，體驗日有一節是「時間管理」，因他們了解到不少學生在停課期間日夜顛倒，一下子要早起上學會很辛苦，所以由班主任帶領學生規劃，分配自己有限的時間，使學生更能重掌生活的節奏。

記者︰胡麗珊

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