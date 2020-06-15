民建聯前社區幹事鄺星宇涉以刀襲擊1男子　還押小欖候精神報告

▲ 被告鄺星宇（左）今由警車押解至觀塘裁判法院應訊。（程志遠攝）

上周五（12日）多區有人聚集紀念反修例運動1周年，民建聯前社區幹事鄺星宇涉當晚於觀塘同仁街小巴站外用刀襲擊2名男子，其中1人受傷，鄺被控襲擊致造成身體傷害、傷人及管有第1部毒藥，今（15日）被押解往觀塘裁判法院提堂。被告暫時毋須答辯，案件押後至6月29日再訊，被告須還押小欖以索取精神報告。

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被告鄺星宇（27歲），報稱地產經紀，被控1項襲擊致造成身體傷害、1項傷人及1項管有第1部毒藥。控罪指，被告於2020年6月12日在觀塘同仁街臨時公共小巴站外，襲擊男子馮文傑致其身體受傷害；及於同日同地非法及惡意傷害男子馬富善；被告另被控於同日在觀塘警署3號接見室內管有第1部毒藥。

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被告暫時毋須答辯，控方申請押後案件，期間索取2份精神科醫生報告，以確認被告是否適合答辯。裁判官將案件押後至6月29日再訊，期間被告須還押小欖精神病治療中心。

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記者：王仁昌