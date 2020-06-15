【悼念亡母】港姐伍樂怡母親離世　Kelly撰長文悼念：來世再做你寶貝女

▲ 母親突然離世大表不捨，伍樂怡撰長文：「來世再做你寶貝女！」

於2017年參選港姐的藝人伍樂怡，於今日凌晨貼出多張與媽媽的合照，透露其母於昨日身亡。非常想念亡母的她撰寫長文，感可惜母親未能陪伴著她出嫁、目睹她兒孫滿堂的時候：「一切都太突然，我好掛住你！」

伍樂怡（Kelly）與媽媽關係要好，於上月的母親節，Kelly才分享與媽媽慶祝的照片，當時還寫道：「你是我的皇后、我生命中最重要的女人。我不需要完美的母親，只想要個開心媽媽。」當時見Kelly媽媽仍精神飽滿。

▲ 上月Kelly才跟媽媽同渡母親節。（instagram圖片）

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怎料於今日（6月15日）凌晨時份，Kelly發放多張與媽媽的舊照，透露母親於昨日（6月14日）離開人世。Kelly稱呼她為「我最愛最愛嘅傻媽」，直言很想念對方、有很多說話未曾講：

你知道嗎，我憧憬的婚禮的主角不是自己，而是你。我希望，你可以穿上我為你挑選最美麗的服飾，安心的把我交給你相信的人手裡。這番說話，本來是希望有朝一日跪地斟茶時給你說的。 你知道嗎，我仲有好多地方想同你去，一齊大吃大喝食遍天下，同你過無憂無慮嘅日子。你成日同我講，萬大事有媽咪。我知道，但樂怡大個女啦，我好想同你講，萬大事有樂怡，你聽到嗎。真希望，我可以來得及把所有心底裡的心聲一早給你訴說。 一切都太突然，最後跟你通話，是叫你回來再說。但你現在，回不來了。我好掛住你。我一生人，什麼都不稀罕，只求你幸福快樂，安然無恙，簡簡單單，兒孫滿堂度過餘生。 我知道，這同樣也是你所渴望的。所以，我答應你，我們三兄妹，爸爸都答應你，一定會好好過活，將你所願的都通通兌現。我會代你好好照顧爸爸哥哥，努力工作，生兒育女。你的孫兒世世代代都會知道自己有個這麼了不起的婆婆。 I am so proud to have you as my mother. 如果有來世，我必要再做你的寶貝女。 來日，我們一家必定天家再聚。

▲ 母女二人多年來感情要好。（instagram圖片）

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出生於加拿大的伍樂怡大學畢業後返港工作，為了增廣見聞和豐富人生，Kelly與媽媽商量後希望能參選香港小姐，而伍媽媽非常支持愛女，更擔任她的提名人，推舉她參選2017年度香港小姐競選。

可惜最後大熱倒灶、五強止步，事後被網民封為「民選冠軍」的Kelly在網上撰寫長文感謝眾人的支持。

及後，Kelly入讀藝員訓練班後正式加入無綫成為旗下藝人，主力擔任綜藝節目主持人。

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