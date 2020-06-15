【新冠肺炎】打邊爐家族首名確診者91歲外婆出院復陽　上月底因末期癌症病逝

▲ 「打邊爐家族」感染群組中首名確診者的91歲外婆，上月底已因末期癌症離世。

新冠肺炎疫情持續多時，年初本港曾出現「打邊爐家族」感染群組，共11名出席者及2名相關人士染疫，其中屬本港第29宗確診個案、群組中首名確診者的91歲外婆，上月底已因末期癌症離世。

醫管局表示，這名91歲女患者5月14日起入住律敦治醫院，接受癌症治療，在同月31日早上因癌病逝。她入院期間曾進行肺部X-光檢驗，並無異常，這次留院治療與新型冠狀病毒並無關係。

這名91歲女患者，屬群組首宗確診個案24歲男子的外婆，亦是「打邊爐家族」群組第2宗確診個案。她在2月1日因發燒及右腳腫痛入住東區醫院，經院方抽取上呼吸道樣本作檢測，發現與外孫同樣，確診感染新冠肺炎。

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女患者留醫超過3個月，終於在5月6日出院，屬「打邊爐家族」群組最後一名出院患者。直至之後醫管局指她再出現「復陽」反應，仍然留院。

本港今年2月9日錄得「打邊爐家族」群組首宗確診個案，涉及第27宗確診的24歲男子。隨後4日先後再有12名相關人士確診，當中10人都是首名確診者的外婆、父母、二姨、三姨及四姨一家人，均涉於今年1月26日到觀塘永興工業大廈4樓的Lento Party Room打邊爐後染病。

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責任編輯：羅嘉欣