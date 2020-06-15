【復課日】中三至中五跨境生復課多名學生遲到　過關需花近一小時

▲ 天水圍的圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學今日有10名跨境生復課，最後共有8名抵達學校。（林宇翔攝）

今日（15日）除了是幼稚園高班（K3）至初小的復課日，中三至中五的跨境學生亦於今日恢復到港上課。港府及深圳市政府在深圳灣口岸及落馬洲口岸有特別安排，提早開放深圳灣、福田及落馬洲支線口岸，為復課的跨境生作出入境檢查。

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位於天水圍的圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學全校共有650名學生，其中今日有10名跨境生復課，校方分別在落馬洲口岸及深圳灣口岸接載10名學生到校，校巴原定於今早7時及7時半開出，但過關時有延遲，校巴開出時間亦較以往延遲開出45分鐘至1小時多，令學生遲到；最後一名學生於早上九時二十分方到校；共8名學生回校，剩2名分別因告病假及證件過期而未回校。

該校校長馮金燕表示，元朗區39間津貼中學合租6架校巴接載跨境學童，惟首架校巴於早上八時許從深圳灣抵達，所有校巴均較原定遲抵達，馮金燕估計今日屬第一日復課，學童或未能馬上適應，過關會較慢，「相信過一、兩天會無事」。

▲ 馮金燕校長表示今日的過境安排有可改善之處，例如關口可更早開放，學生花了45分鐘過關，時間較長。（林宇翔攝）

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中三的沈同學居住於福田，由居住地方前往校園需時約2小時，她表示今日與往常同樣於5時20分出門，由落馬洲過關，惟過關時排隊輪候時間較長，「因人太多導致好慢」，且過關後上校巴亦要等齊人再開車，「平時過關約30至40分鐘，但今日約延長約10至20分鐘。她指當時已很擔心遲到，怕來不及上課，導致心情很緊張。

▲ 中三沈同學指體溫檢測一度偏高，幸好之後回復正常。（林宇翔攝）

沈同學於校內體溫檢測時疑體溫過高，待數分鐘再檢測後回復正常，她表示當時感覺有點害怕，因今早「在家中已測量2次都無過高」，幸好最後沒事，可留在校園上課。她又指自己中三，擔心近半年停課會令學習進度落後，所以即使上學來回4小時只為上半日課仍在所不惜，「驚選科選不到自己喜歡的科目」。

另一名同樣就讀中三的秦同學同樣家住福田，她表示，今早5時左右起床，6時已到達關口，她指已較平常提早半小時出門，惟過關在校巴等候將近1小時才齊人出發，故亦遲到。被問到復課心情，她指終於可返學，「好掛住同學」，亦要找筆記，因擔心追不上學習進度，她認為網上教學沒真實上課清晰。秦同學又指，家人有提醒她要戴口罩及使用酒精噴霧，她已準備了10個口罩，打算2至3小時更換一次，「因擔心自己不小心弄污糟」。

▲ 中三秦同學表示終於可返學，表示「好掛住同學」。（林宇翔攝）

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馮金燕校長表示今日的過境安排有可改善之處，例如關口可更早開放，學生花了45分鐘過關，時間較長，希望有關部門可減省程序，她又指接載跨境學生的「點對點」旅遊巴，早上7時才抵達關口，比校方預計遲了半小時，至8時才在口岸開車，校方會與旅遊巴公司商討提早開車。

對於有「點對點」旅遊巴未有按指示，在學校門口讓跨境生下車，而是在附近巴士站讓學生下車，馮金燕認為非常不理想。她又說學校會安排跨境生下課後留在校內午膳，下午2時再坐校巴離開，每名跨境生都會有獨立座位吃飯。

記者：洪芷晴

