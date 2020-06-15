【消委會】消委會驗出逾8成半雪糕含菌　4款無菌及不含防腐劑雪糕名單

炎炎夏日，總會吃一杯雪糕消暑，消委會測試市面上29款預先包裝及非預先包裝的雪糕及冰凍甜點，結果發現只得4款樣本同時不含防腐劑和沒有驗出細菌。消委會高度關注雪糕和冰涷甜點的安全及衞生情況，由於雪糕和冰凍甜點由製造到出售涉及多個工序，建議業界應提升產品質量監控，確保各個工序都嚴格遵守衞生規範，減低產品受污染的機會。

根據《 食物內防腐劑規例》附表內列明的「指明食物分類」所准許添加的防腐劑種類和含量，以乳類為主的甜品中的苯甲酸（benzoic acid）最高准許含量為每公斤300毫克，而以脂肪為主的甜品中的苯甲酸最高准許含量為每公斤1,000毫克；山梨酸（sorbic acid）則不可添加於以乳類和脂肪為主的甜品。

結果發現，20款預先包裝雪糕及冰凍甜品均沒有驗出任何防腐劑；而在9款非預先包裝樣本中，有7款沒有含有防腐劑，另外2款分別檢出含每公斤57及123毫克的低毒性山梨酸，詳情即睇：https://bit.ly/37vAmvn

消委會亦為29款雪糕樣本進行微生物測試，發現25款雪糕都含有細菌，總含菌量含量每克介乎15至58,000個細菌。消委會指，據《冰凍甜點規例》的規定，任何供出售的冰凍甜點，總含菌量為每克不可多於50,000個細菌，而總含菌量是一個衞生質素的指標，反映食物的一般質素和剩餘保質期。

另外，消委會亦發現有2款雪糕樣本含有大腸菌群，其中「KFC」特選牛乳朱古力曲奇新地的大腸菌群含量，為每克含280個大腸菌群，超出《冰凍甜點規例》標準。消委會同時指出，大腸菌群含量通常作為衞生指標，反映食物的衞生質素。如果大腸菌群存於經加熱處理的食物，即表示該等烹煮不足或在加熱處理後受到污染。

4款不含防腐而沒有被檢出細菌的雪糕：

MÖVENPICK Vanilla Dream Ice Cream

阿波羅 朱古力味冰凍甜點

XTC GELATO 朱古力意式雪糕

GODIVA 黑巧克力軟雪糕

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記者：陳子謙