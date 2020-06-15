【蠟筆小新】全港首間蠟筆小新甜品Café登場　小新變廚神創黑糖珍珠瀑布梳乎厘【附美食及精品推介】

▲ 山下菓子推出全港首間蠟筆小新甜品Café！（TOPick記者攝）

蠟筆小新是很多人的童年回憶，一直受人愛戴。全港首間蠟筆小新甜品Café最近登陸山下菓子旺角分店，今次Café以蠟筆小新搞搞震小天地為主題，有精美打卡位、甜品美食及周邊商品，讓粉絲們完全進入蠟筆小新的世界！

▲ 到處都是特色打卡位。（TOPick記者攝）

蠟筆小新在今次Café化身成為山下廚神，為大家炮製出不同特色甜品和飲品，也帶來一班同學仔及淘氣搞事的朋友。Café到處都是特色打卡位，座位設有小白和蠟筆小新Cushion陪著大家，場內亦播放著蠟筆小新的動畫，充滿歡樂和童年回憶。

特色甜品

▲ 驚訝香蕉船 $78（左）、黑糖珍珠瀑布窩夫配滑滑 Cremia 雪糕 $98（右）（TOPick記者攝）

Café製作出超過20款Café限定小新甜品及飲品，當中包括黑糖珍珠及日本水果配上山下菓子招牌的甜品，為大家推介幾款甜品。

甜品的軟雪糕為入口即化的Cremia，Cremia雪糕以北海道優質鮮忌廉做成，而且用了高比例的25%鮮忌廉及12%高乳脂肪，令雪糕奶味提升更香濃。

▲ 小新傳心芒果慕斯配 Cremia 雪糕 $88（TOPick記者攝）

部分甜品特別加入流心效果，大家吃這款梳乎厘班戟時記得預備相機拍影片，拍下黑糖珍珠瀑布瀉下的動感。

▲ 小新騰騰震梳乎厘班戟配黑糖珍珠瀑布 $98（TOPick記者攝）

平時大家在動畫看見小新露出彈彈屁股，現在可親眼看到這「彈下彈下」的小新屁股布丁，打卡一流！

▲ 彈彈屁股布丁 $88（朱古力或黑糖珍珠口味）（TOPick記者攝）

特色飲品

▲ 熱飲 $38、凍飲 $58（TOPick記者攝）

飲品方面也有很多選擇，有黑糖珍珠飲料、水果沙冰、青森蘋果汁、 芝士奶蓋茶品及全新推出日式手調咖啡等等。

凡惠顧熱飲，可以優惠價加$58換購小新陶瓷杯1隻（原價：$78）；凡惠顧部分凍飲或特飲配以吊飾，1套4款吊飾設計可愛，可扣於鑰匙或手袋，收藏性極高！

定食套餐

▲ 定食有白飯、湯、吉列豬扒、小食、飯素及泡菜。（TOPick記者攝）

Café亦推出5個定食套餐，滿足大家食甜品及正餐的需要，價錢由$138起。其中$178的套餐包括一客定食，一杯奶蓋飲品及一件千層蛋糕。套餐送小新筷子套、掛飾及杯墊。

周邊商品$50起

▲ 多款可愛的周邊商品$50起。（TOPick記者攝）

作為蠟筆小新粉絲，於Cafe享受與廚神蠟筆小新的歡樂時光，當然要購買主題周邊商品，延續這個美好經歷！今次的商品其會出兩輪，保持粉絲的新鮮感！

第一輪的商品包括蠟筆小新造型Cushion（$160）、化妝包連曲奇（$80）、罐裝爆谷連帆布袋（$150）、餐桌墊（$50）及陶瓷杯（$78）等等。當中的陶瓷杯更是店內用來盛載特色熱飲的杯。

▲ 屁屁雙層玻璃杯 $120（TOPick記者攝）

另外，記者私心推介屁屁雙層玻璃杯（$120），它印有蠟筆小新的樣子及屁屁造型的雙層玻璃杯，加入熱水不會燙手。如加入有顏色的飲品（橙汁、可樂），經典屁屁造型更突出，非常可愛！

Kingsley Café X 蠟筆小新

推廣期：6月9日起

地址： 旺角彌敦道700號T.O.P商場3樓315號舖

營業時間：中午12時至晚上10時

記者：王芷瑩