幼稚園避免除罩用膳長全日班變半日班　K3學生興奮迎復課

▲ 位於筲箕灣的中國婦女會幼稚園於今日舉辦新會迎接學生復課，校門設有氣球裝飾。（馮漢柱攝）

幼稚園高班（K3）至小三學生今日（15日）復課，闊別校園4個多月，不少幼稚園學生都說掛念師生，懷著雀躍心情上學，有家長的心情比女兒更緊張。疫情下，在筲箕灣有幼稚園學生戴著學校派發的防疫帽上學，另有幼稚園將長全日班調整為半日班，減少學生在校進食的感染風險，並將一班學生分拆到兩個課室上課，拉闊座位距離。

雖然天文台預告今日會有驟雨，但在港島區今早天氣放晴，家長們陸續送子女上學，位於筲箕灣一間幼稚園，學生進入校門時除了要量體溫、消毒雙手，亦要穿上鞋套。

▲ 陳同學表示停課在家中做功課感到「超級辛苦」，今日復課終於可以「輕鬆一下」。（馮漢柱攝）

就讀K3的陳同學表示，對於復課感到很開心，「終於可以返學啦，喺屋企好耐，所以返學嚟輕鬆一下」，形容停課在家中感到「超級辛苦」、「要做好多好多功課」。

其父親陳先生說，今早為預備兒子復課有點匆忙，因兒子在停課期間比較晚睡，所以復課前幾日都要訓練兒子調整作息。他續指，由於停課多月，擔心兒子未能適應升中，故為兒子額外報讀了3個學習班，學習英文拼音及小一適應班等。疫情方面，他指最近都「零確診」，所以都放心讓兒子復課。

另一名女同學黎子微說，停課多月也沒有跟同學見面，對於復課感到「好開心」，「因為都咁耐冇見過啲朋友，停課期間都沒有見同學「可以見返我啲朋友，真係好開心，好掛住佢哋」，但在家長及學校教導下，知道在疫情下要跟同學保持距離、「唔好同小朋友痴埋一齊」。

▲ 胡同學戴上學校派發的防疫帽上學。（馮漢柱攝）

兒子就讀筲箕灣區另一所幼稚園的家長胡太表示，學校有向每個學生派發防疫帽及口罩，並提醒要帶多幾個後備口罩及自備水樽，直言會有少許不適應上學時間，故數日前已向兒子預告今早要在8時前起床，昨晚亦有提早準備好校服及上學要用的物品。

蔡同學亦說復課能見到同學、感到開心，其母親蔡太形容「我緊張過佢（女兒），始終太耐冇返學，驚佢唔適應。」她事前亦有提醒女兒要預備心情復課，「因為佢困咗太耐，所以都好期待返學，成日同我講掛住老師、校長。」對於疫情下復課，蔡太相信只要做足防疫措施，相信能減低感染機會。

香港中國婦女會幼稚園校長廖海艷表示，幼稚園K3學生作為最後一批復課的學生之一，經過漫長過百日的停課日子，相信學生心情都會感到緊張，故今早特意舉辦迎新會，希望學生開心迎接復課，設有魔術表演；此前如往常有早操環節，一班約20人的學生在疫情下分開到兩個課室做早操。

現場所見不少學生相當投入，闊別校園多月亦記得早操動作，但有部分學生在剛回到學校似乎尚未適應，要家長在身邊陪伴。迎新會後，學生們回到課室上課，獲老師重新編配課室及座位。

廖海艷說，基於其他級別停課，復課的K3學生，一班會拆開兩班，分流到其他課室，每個課室學生人數減半，會總動員全校教師照顧學生，並安排職員為學童書包噴灑消毒液。她指，疫情前因應本港間中會爆發手足口及流感等傳染病，該校本身已有安排進入校園時需穿鞋套，現在更加不能鬆懈。學校除了會清潔玩具及日常用品，現時亦會減少共用玩具，每個學生玩完後，職員會立刻進行消毒；為避免交叉感染，不會安排學生在滑梯玩耍。

膳食安排方面，廖校長指，該校是一所長全日制幼稚園，以往每日會安排3餐膳食，但按教育局指引調整為半日課程，鼓勵學生上學前先吃早餐，避免在校除口罩，有需要可自備獨立包裝的茶點，以及學生要自備水樽，避免共用水杯。其校舍在復課期間仍會全日開放，如家長有需要可安排子女留校，屆時「食飯瞓覺會是另一挑戰」，校方已預備膠板隔開學生用膳，並會讓學生午睡時盡量保持距離。她亦提及，復課前的復活節假幼童口罩尤其難撲，故學校自製布口罩，雖然不知成效如何，但希望在缺乏口罩時略盡綿力幫助家長，而學校亦備有數十盒的即棄外科口罩。

教學方面，廖校長說，停課期間考慮到學生年紀小，不適合用zoom等直播教學，不少雙職家長亦無暇從旁指引，故提供網上教學資源供家長使用，老師每周致電了解進度及交收功課。而該校將於8月底放暑假，K3課程會作出調適，助學生將生活「重回正軌」，承先啟後，預備升小。

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記者：馮琪雅