【消委會】疫情下補習興趣班投訴飆逾一倍　網上授課釀糾紛

▲ 新冠肺炎疫情下，不少校外進修課程或兒童興趣班改為網上教授。（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情下，不少校外進修課程或兒童興趣班亦需要取消面授環節，相關投訴湧現，消委會首5個月，接獲273宗與補習或興趣班的投訴，按年增加逾一倍，主要涉及校方單方面改動課堂安排、教學形式，以至課程內容等。有家長被迫陪幼兒上視像課，惟授課時間比斫授時間大削逾8成；亦有家長指拉丁舞課程導師親身示範變為看直播，憂女兒在家中練舞增受傷風險。

梁太花9,100元為兒子報讀K3英文拼音課程，原訂今年2月中開課，但開課前數天接獲電郵通知首堂課取消，復課安排有待通知。她一個月後獲通知，其子的英文課堂將會以網上教學形式作出補課，要求家長盡快上網選擇上課日期，並預先編印教材，安排陪同子女一起上課。

梁太指，購買較昂貴課程，原意是讓兒子獲得外籍教師90分鐘親身授以拼音技巧，面對面交流，而非隔著屏幕上15分鐘的課；又認為幼稚園生難以專注在電腦前學習，加上在職父母難以在指定時間抽空陪同子女上課，打印機亦非家庭必備，故改以網上授課帶來不便，拒絕接受網上授課，但消委會協調後獲退款。

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陳先生替女兒報讀7,200元﹑共48節的拉丁舞課程，但受疫情影響開辦課程的公司於2月初宣布停課，兩星期後通知將以網上直播復課，學生若未能參加直播課程，可如常回校，惟課室最多只可容納6位學生，故須預先報名。

事主一方面不願冒險帶女兒回校，又擔心直播課程欠缺導師親身指導，加上家中空間及設施有限，在狹窄環境下透過視像練習，或容易導致受傷，遂表明不接納對方安排，惟對方拒絕退款，經消委會介入後，事主最後獲免費延長課程，暫不扣除受影響課堂。

▲ 消委會指，網上授課容易釀糾紛。（經濟日報資料圖片）

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鄭女士付費6,300元為就讀中五的女兒報讀英語文憑試預備班，受疫情影響，原訂2月中開課的預備班取消，只向學生提供自學教材，鄭不滿僅「被動地」接獲通知，已繳學費卻只換來自學教材，無助提升女兒應試技巧，向消委會投訴，經調停後獲安排退款。

消委會表示，理解今次疫情對不少行業而言是非常艱難的時期，須在符合社交距離的大前提下繼續提供服務，但往往未能照顧消費者的需要和感受，即使合約訂明「不可退款」、「商戶保留最終決定權」等條款，商戶亦不應以此為「擋箭牌」。

該會稱，補習或興趣班課程的學費一般不便宜，校方若單方面決定以網上授課代替實體教學，有機會削弱師生互動，學生亦未必具備所需要的電腦及網上器材，故校方在改變課堂安排前，須確保課堂內容、授課時間及師資等，均與原訂的實體教學效果相符，並與學生及其家長保持良好溝通，避免造成不便，以保障消費者的權益。

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記者：陳曉瑩