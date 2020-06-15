【出軌老公】丈夫偷食女同事育4歲私生子　3孩港媽失業仍堅決斬纜：不想困獸鬥過一世

▲ 一名港媽在家中的電腦發現報讀幼稚園的資料，揭發結婚16年丈夫育有4歲私生子。

維持幸福的婚姻是一門大學問。一位3孩港媽在網上討論區發帖吐苦水，指與丈夫育有3名小孩，年紀最小是6歲，她早前發現丈夫搜尋幼稚園的資料，再三追問之下，丈夫坦承出軌，育有一名4歲的私生子，令她手足無措。不過，即使她剛失業，仍忍痛決定與丈夫離婚，「我唔想下半世都活喺痛苦，鬥爭之中，身心俱疲」。

一名港媽日前在網上討論區「親子王國」以「老公啱啱認出軌」為題發帖，指自己與丈夫相識20年、結婚16年，育有3名小孩，年紀最小孩子是6歲，最大的讀小學六年級，夫妻二人相處平平淡淡，不會太多爭吵。

港媽日前使用家中電腦時，發現報讀幼稚園的相關記錄，向丈夫查問。起初，丈夫稱幫同事尋找資料，在港媽再三追問之下，丈夫承認出軌及育有一名4歲私生子。夫妻二人因事吵架，但丈夫卻拋下一句，「我今晚唔返嚟瞓。」突如其來的衝擊令港媽無法招架︰

我依家腦袋一片空白，唔知應該點做好？

偷食女同事 丈夫平日沒有異樣

港媽表示，即使丈夫平時夜歸，但假日會陪伴孩子打波、行山。沒想到脾氣好的丈夫會偷食舊女同事，她與朋友傾訴後，傾向選擇離婚︰

唔想自己過得咁痛苦，我應該會選擇離婚，唔想困獸鬥過一世。

她希望剛四十歲出頭的自己能在離婚後有新開始，反擔心80多歲的奶奶未能接受事件。

失業仍堅決離婚

港媽透露，儘管多個月前被公司裁員現正失業，但有積蓄，不擔心孩子的費用問題，而且現居住的單位屬她名下，日後有工作及贍養費，再聘請傭人照顧3名孩子，生活開支不成問題。惟丈夫曾向她表示不想離婚，港媽無奈回答他︰

依家仔都生埋，根本都冇可能分得開，就算同個女人分得開，都冇可能同你個仔分得開。

為了不想自己下半世活在痛苦與鬥爭之中，港媽堅決斬纜，「今次我唔同佢離婚，下次可能係我被離婚。」

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責任編輯：王明芳