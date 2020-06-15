【上車天堂】1歐元買入500呎房屋　移居意大利「零確診小鎮」坐擁絕美文化景區

▲ 意大利再有小鎮以1歐元賤賣房屋。

香港樓價高居不下，樓市前景一片迷茫，令不少想罝業的港爸港媽叫苦連天。想一圓業主夢，意大利再有激筍機會，繼西西里島小鎮之後，再有1歐元（約8.8港元）房屋開售，地點位於意大利南部小鎮Cinquefrondi，近日當地以「零確診小鎮」向外宣傳，希望吸引新買家搬入。

據美國有線電視新聞網（CNN）報道，意大利雖為新冠肺炎重災區，有超過23萬人確診，但國內仍有免疫地區。有數百年歷史的意大利南部的小鎮Cinquefrondi，自封城開始就以1歐元，放售面積約400至500平方呎的房屋，目前有12個單位出售，未來再增加50個。

Cinquefrondi位於意大利的省份Provincia di Reggio Calabria，曾是希臘、拜占庭等多元文化匯聚之處，其中當地的埃奧利群島更列入世界文化遺產，擁有美麗的山景和溪河。

雖然擁有豐富的文化和美景，但Cinquefrondi的人口外流嚴重，目前約只有6,000多人口。不少年輕人走到大城市工作，令小鎮留下很多空置房屋，而且日久失修。故當地決定以1歐元賤價出售房屋，希望吸引新居民搬入。

▲ 小鎮近年很多年輕人搬出，留下空置房屋日久失修。（影片截圖）

維修費最低僅1萬歐元

1歐元房屋的面積大約400至500平方呎，很多還附有露台。不過，新業主需負擔維修費，約需1萬至2萬歐元（約8.8萬至17.6萬港元）。而且業主每年需繳交250歐元（約2,200港元）保險費，直到翻新完畢，若3年未能完成維修，會被罰款2萬歐元（約17.6萬港元）。

這方面Cinquefrondi對業主的要求較寬鬆，而其他小鎮，買家需預繳5,000歐元（約4.4萬港元）作按金，一旦無法在3年內完成維修，按金就會被沒收。

更多上車天堂報道，即睇︰

【上車天堂】1歐元做大屋業主 意大利西西里島小鎮賤賣500間空置房屋

【上車天堂】喪夫婦人赴西西里島走出陰霾 1歐元買下3層獨立屋移居展新生活

TOPick推出【停課不停學】小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰林綺玲