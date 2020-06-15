【惡佈外傭】2歲兒躺著飲奶遭扯開咕𠱸後腦撼地　港媽力數外傭衛生惡劣涉疏忽照顧兒童

▲ 有外傭多次涉疏忽照顧兒童，令僱主2歲兒子頭部撞地。

本港不少家庭聘請外傭幫忙照顧孩子，可是有外傭多次涉疏忽照顧兒童，令僱主的2歲兒子頭部撞地，更險被車撞、碌落樓梯等，而且其個人衞生惡劣，包括經血沾牆。港媽已沒再聘用涉事外傭，在網上發帖文力數該名工人姐姐11宗罪，希望其他僱主警剔，小心聘請到她。

於上周四（11日），在港媽在facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」發帖，表示外傭來港2個月，已經多次令2歲BB有危險。該外傭報稱有照顧小朋友經驗，亦育有兩孩，可是多番涉疏忽照顧兒童，粗心大意。

扯開咕𠱸令少主頭撞地

有關帖文附有一段長9秒的影片，監控鏡頭拍攝到2歲兒子頭墊著咕𠱸飲奶，外傭一手大力扯高丟掉咕𠱸，幼童頭部跟著提高，接著頭離地約1尺撼地，接著外傭攬著小朋友。

咁樣撞個仔個頭，就算唔係有心，作為一個媽媽都好難接受……

多次險釀意外

除了2歲兒頭撞地之外，港媽指出外傭有次走開令BB自己走落樓梯險碌下去，亦曾任由BB在枱上爬，而旁邊放有100度熱水的保溫水機，以及在停車場不拖實小朋友險被車撞。

由佢自己喺車路行，我喺車上面叫住佢拖返個仔佢先拖，BB差少於兩米就俾轉角上嚟嘅車車到。

以上4項事件之外，港媽還力數外傭其他7項事，共達「11宗罪」，

5星期洗壞4次衫

有嚴重口氣及腳臭

上廁所經常令廁所板有尿卻不清潔、廁所牆上有經血沒有清理

洗碗不乾淨，數次「已洗淨」碗內有數粒飯、不洗煲柄油立立

用小朋友抹嘴的手巾仔抹地氈嘔吐物

向中介說謊表示僱主沒提供早餐，事實是即食麵、腸、鮮奶、粟米片、咖啡等任食

亂用插頭叉電，包括拔掉酒櫃插頭，弄壞十多枝總值數千元的酒

掀起網民熱議

有關帖文惹起很多網民討論，尤其是令2歲幼童頭撞地的影片，不少人表示可能涉虐待兒童及疏忽照顧，要求報案，留言包括︰「有影片可以報警備案，有紀錄可給入境處，呢個人有意傷害少主」及「睇片睇到很嬲」。另有網民表示，見外傭拉高咕𠱸後有即時呵護小朋友，似不小心。

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責任編輯︰王明芳