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【金宵大廈2】8月續集開拍眾演員歸位　李施嬅終透露會否演出《金宵2》

娛樂 12:50 2020/06/15

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李施嬅揭曉會否拍《金宵大廈2》。

去年由陳山聰、李施嬅、趙希洛、林子善、劉江等演出的《金宵大廈》，無論收視及口碑均報捷，更被形容是TVB神劇級佳作。而《金宵大廈》早落實開拍續集，男主角陳山聰已答應一定會演出，只是女主角李施嬅因已跟TVB完成合約，一直未見落實演出。

去年播出的劇集《金宵大廈》大受歡迎，當中故事題材涉及平行時空、穿越、曼德拉效應等議題，成為一時熱話。《金宵大廈》大結局的跨平台總收視點為29.8，成績驕人，李施嬅更憑此劇奪「萬千星輝頒獎典禮」的「最受歡迎電視女角色」!

《金宵大廈》結局後，不少觀眾意猶未盡，已希望可以開拍續集，讓兩位主角阿蕭（陳山聰）和Alex（李施嬅）可以重聚。

《金宵大廈》令陳山聰及李施嬅人氣急升。

早前TVB已決定開拍《金宵大廈2》，劇中不少重要演員都會回歸，有指劇集已暫定8月開拍，惟女主角李施嬅早在去年已跟TVB完約，告別作為《法證先鋒IV》。

她並已簽約荷里活公司，早前還赴加拿大拍攝英語劇集。

李施嬅答應參演《金宵大廈2》。（取自李施嬅IG）

雖然李施嬅對拍攝《金宵大廈2》很有興趣，但因跟外國經理人公司有合約，故不能單方面決定，並要配合拍攝檔期。

早前李施嬅曾被指開出三大條件才肯拍攝，包揢要先看劇本、要原班人馬，及有更多資源才肯接拍，後來她否認不是要求有此條件，她會尊重創作人員，亦會做好演員本分，如果她決定參演，一定向外公布。

李施嬅在的《金宵大廈》演出令人眼前一亮。

今日施嬅終在IG公布喜訊，以英文留言：「Smiling and thinking about my roles for Season 2 ...yes it’s official!!! .」

另她再寫一段中文解釋：「大家一直都叫我要拍#金宵大廈2 。好吧。聽你們說話啦。❤️ .」即已落實演出《金宵2》。

據知《金宵大廈2》已落實8月開拍，監製葉鎮輝表示新劇將是全新角色，而施嬅跟上輯一樣會一人分飾兩角。 

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撰文 : TOPick柴犬出動

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