【兒童口罩】OK便利店兒童口罩每盒50蚊 80間分店地址一覽

▲ OK便利店80間分店開售口罩。

近日中小學生已分階段復課，兒童口罩需求增加，但市面上兒童口罩供應比較緊張，OK便利店6月15日（周一）下午2時在80間分店開售兒童口罩，每盒50元20個。

以下為80間分店地址：

香港

香港康山花園第一座地下H1及H2

北角七姊妹道2,4,6,8及8A,昌苑大廈地下4號舖

香港小西灣道28號藍灣半島地下18號舖

香港鴨脷洲海怡路18A號海怡廣場(東翼)地下G02號舖

香港薄扶林置富南區廣場5樓503號舖 "7-8號檔"

香港堅尼地城吉席街2號海怡花園2期3座地下2C舖

灣仔軒尼詩道145號安康大廈3號地下

金鐘道93號金鐘廊1樓Lab Concept F01-02號舖

香港般咸道13-15號金寧大廈地下A號舖連低層地下

香港德輔道西232號地下

香港電器道233號城市花園一二及三座平台地下5號舖

香港筲箕灣道106-108號地下B舖

筲箕灣愛東商場地下14號舖

中環民光街11號3號碼頭A,B & C舖

長洲海傍街34-5號地下及閣樓

香港莊士敦道112號地下1號舖

香港仔華富(二)邨華富(二)商場 30 號舖

香港駱克道414, 418-430號徫德大厦地下2號舖

香港仔石排灣商場7號舖

香港東勝道23號地下

九龍

九龍弼街 43 號地下及閣樓

九龍登打士街 43P-43S 號鴻輝大廈地下 8 號舖

九龍碧街 50 及 52 號地下

荃灣大窩口村商場 C9-10 號

葵涌邨第一期秋葵樓地下 6 號舖

旺角西海泓道富榮花園地下 32-33 號舖

九龍尖東科學館道 14 號新文華中心地下 37-39,50-53&55 舖

九龍佐敦道 34 號道興樓地下 B 舖連天井及部份平台)

九龍寶靈街 20 號寶靈大樓地下 A,B 及 C 舖

葵涌景荔徑 8 號盈暉薈地下 G-04 號舖

深水埗富昌商場地下 18 號舖

九龍長沙灣道 800 號香港紗廠工業大廈一及二期地下

深水埗蘇屋邨蘇屋商場地下 G04 號舖

九龍官塘翠屏商場 6 號舖

九龍藍田匯景道 8 號匯景花園 2D 舖

九龍觀塘牛頭角道 305-325 及 325A 號觀塘立成大廈地下 K 號舖

九龍淘大花園第一期商場 27-30 號

黃大仙龍蟠苑龍蟠苑商場中心 101 號舖

九龍灣德福商場 1 期 P40 號舖

九龍牛頭角彩盈邨彩盈坊 3 號舖

九龍橫頭磡樂富廣場 L110 號舖

九龍馬頭角新馬頭街 38 號翔龍灣廣場地下 G06 舖

九龍康強街 35 - 49 號地下 1A 號舖

鑽石山鳳德商場 2 樓 210 號鋪

九龍油塘邨鯉魚門廣場地下一號舖

安泰邨安泰商場地下高層 104 號舖

TVB 將軍澳電視城

九龍將軍澳翠琳購物中心店號 105

九龍將軍澳寶琳村寶勤樓 110-2 號

將軍澳唐德街將軍澳中心地下 B04 號舖

九龍紅磡家維邨家義樓店號 3 及 4 號

紅磡馬頭圍道 37-39 號紅磡商業廣場地下 43-44 號

九龍馬頭圍邨洋葵樓地下 111 號舖



新界

屯門山景邨商場 122 號地下

沙田田心街 10-18 號雲疊花園地下 10A-C,19A

新界上水中心商場地下 1004A 及 1004B 號舖

粉嶺清河邨商場 13 號舖

新界大埔墟大榮里 26 號地下

大埔運頭塘邨商場 1 號店

粉嶺華明商場地下 G22 號舖

元朗朗屏邨鏡屏樓 M009 號

元朗谷亭街 1 號傑文樓地舖

屯門友愛邨 H.A.N.D.S.地下 S-114 & S-115

屯門蝴蝶村熟食市場 13-16 號

新界屯門良景商場 L106 號舖

屯門美樂花園商場 81-82 號地下

沙田馬鞍山頌安邨頌安商場 1 號舖

新界馬鞍山新港城中心 2 樓 2701-14 號舖

沙田馬鞍山錦泰苑錦泰商場地下 2 號舖

馬鞍山落禾沙迎海薈 2 樓 2 號舖

新界元朗天水圍天瑞路 9 號天瑞廣場地下 L026 號舖

屯門富泰商場地下 6 號舖

新界元朗天水圍天靖街 3 號天盛商場地下 L003 號舖