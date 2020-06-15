【消委會】驅蚊劑活性成分或有副作用　一文看清不同成分驅蚊劑消單

▲ 消委會指，部份驅蚊劑活性成分或致皮膚過敏。（iStock圖片）

夏天要做足防蚊措施，以預防由蚊子傳播的日本腦炎、寨卡病毒感染和登革熱。市面上有不少驅蚊產品，消委會於最新一期《選擇月刊》拆解市面69款天然及化學驅蚊產品常見的成分，指出對人體健康構成的風險，包括可能有機會刺激皮膚，引致過敏反應。

1. 避蚊胺（簡稱DEET）：使用高濃度的避蚊胺產品或接觸過量避蚊胺，可能引致皮疹、水泡及令皮膚及黏膜受刺激，尤其用於兒童身上。

消委會列出12款含DEET的驅蚊劑（包括價錢/產地/ DEET濃度）：

博士文BUSHMA 驅蚊液：$69／澳洲／DEET 40%

驅蚊敵Moustidos 成人配方：$109／法國／DEET 30%

殺牠死SPEEDTOX 強效蚊怕水：$85／日本／DEET 30%

OFF! 歐護 DEEP WOODS 防蚊液：$61／未註明產地／DEET 25%

3M ULTRATHON 驅蚊噴霧：$50／美國／DEET 25%

索菲Soffell 天然噴霧蚊怕水（橙味）：$60／印尼／DEET 13%

象球牌Fumakilla 威撲肌膚驅蚊止汗噴：$61／日本／DEET 10%

OFF! 歐護 蘆薈防蚊液 Kids：$62／中國／DEET 7%

殺牠死SPEEDTOX 護膚蚊怕水：$35／日本／DEET 6%

3M ULTRATHON 驅蚊膏：$57／美國／DEET 34.4%

RID Insect Repellent Tropical Strength Roll–on 6 Hours Mosquito Protection Neutral Scent：$118／澳洲／DEET 191 g/l

RID Insect Repellent Kids Roll–on2 Hours Mosquito Protection Neutral Scent：$88／澳洲／DEET 70 g/l

2. 派卡瑞丁（picaridin）/埃卡瑞丁（icaridin）：含20%派卡瑞丁的驅蚊產品，可能會刺激眼睛。

消委會列出7款含Picaridin／icaridin的驅蚊劑：

驅蚊敵Moustidose 幼兒配方：$109／法國／picaridin 25%

白因子White Factor 長效防蚊噴霧：$99／英國／picaridin 20%

日本金鳥Kincho 高濃度特強驅蚊噴霧（無香料）：$79／日本／icaridin 15%

澳樂家Aerogard 無味強效驅蚊霧：$63.9／澳洲／picaridin 92.8g/l

曼秀雷敦Mentholatum 強效驅蚊噴霧：$119／澳洲／picaridin 15%

蚊專家Mospro 驅蚊蟲噴霧：$129／香港／icaridin 15%

曼秀雷敦Mentholatum 低敏驅蚊乳液：$119／未註明產地／picaridin 10%

3. 丁基乙酰氨基丙酸乙酯（IR3535）、對-薄荷烷-3,8二醇（PMD）：可能會刺激眼睛

甲基壬基酮（IBI-246）：幾乎無毒，相對DEET、picaridin、 IR3535、 PMD較為安全

消委會列出9款含有IR3535、IBI-246及PMD的驅蚊劑：

莫釘我 Moskigo 特效驅蚊噴霧：$54／意大利／IR3535 20%

珮氏Pearl's 驅蚊保防蚊蟲乳液：$99／美國／IR3535 20%

Yes Nutri 驅蚊+護膚乳液：$50／德國／IR3535 12.5%

ZAPPY Insect Repellent Wipe：$32／新加坡／IR3535 8.5%

珮氏Pearl's 驅蚊爽噴霧：$77／意大利／IBI-246 10%

Watsons 野紅茄驅蚊水：$40／中國／IBI-246 1%

PARA KITO Mosquito & Tick Repellent Spray Strong Protection Babies from 6 Month：$175／法國／未註明PMD濃度

OFF! 歐護 佳兒護植物防蚊噴霧：$70／未註明產地／PMD 10%

日本叮叮Ding Ding 全效版配方驅蚊防蟲噴霧：$55／香港／未註明PMD濃度

４．香茅油（citronella oil）：可能會輕度刺激皮膚、眼睛、喉嚨，引致咳嗽，長期或頻繁接觸，可能會引致皮膚過敏，加拿大政府認為不應用於嬰幼兒。

消委會列出13款含有香茅油的驅蚊劑：

Babyganic 天然驅蚊噴霧：$160／美國／香茅油0.95%

Bella B：$139／美國／未註明香茅油濃度

California Baby natural bug blend BUG REPELLENT：$119／美國／香茅油5%

CUST0 MADE 有機蚊怕水：$88／美國／未有註明香茅油濃度

EG 薰衣草驅蚊液：$49／台灣／未註明香茅油濃度

EG 天然蚊怕水 清爽自然：$36／台灣／未註明香茅油濃度

綠衛士greenerways organic 有機防蚊蟲噴霧：$125／美國／未註明香茅油濃度

mambino organic 有機草本全效防蚊水：$158／美國／有機香茅油2%

mannings驅蚊蟲噴霧 （8小時）冰爽感覺：$40／中國／未註明香茅油濃度

佳之選Seect驅蚊水（天然活性成分）：$30／香港／未註明香茅油濃度

Simply Living驅蚊噴霧：$26／中國／未註明香茅油濃度

Watsons 天然驅蚊水：$40／中國／香茅油6%

Green Herb Citronella Essence Balm：$28／泰國／未註明香茅油濃度

消委會又指，市面還有其他天然植物成分混合物的驅蚊產品，常見成分包括：檸檬桉油（lemon eucalyptus oil)、檸檬草油（lemongrass oil）、雪松油（cedar oil）、大豆油（soybean oil）等。美國環保局認為，這些驅蚊成分屬低風險除害劑（minimum risk pesticide）而毋須註冊，但低風險並不表示絕對安全，使用時可能會刺激皮膚，尤其有日曬的時候，因某些植物成分接觸紫外線後可能引致皮膚過敏。

美國環保工作組織（US Environmental Working Group，簡稱EWG）的資料指出，植物成分一般含可能令人致敏物質（human allergens），致敏香料成分如：檸檬桉油含有香茅醇，檸檬草油含有香葉醇、檸檬烯等。在歐洲駐留類化妝品中，濃度超過0.001%便需在產品成分列表標示。

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責任編輯：羅嘉欣